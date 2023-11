El regreso del 'Un, dos, tres' no ha estado a la altura de las expectativas. El pasado 19 de octubre, el mítico formato de TVE dio el salto al mundo del streaming de la mano de Twitch y TheGrefg, uno de los creadores de contenido de mayor éxito. Sin embargo, la reinvención del concurso no convenció a los espectadores, que lo sentenciaron con un aluvión de críticas negativas en redes sociales.

Pero además, la que fuera una de sus presentadoras también ha manifestado su descontento con la vuelta del programa, que registró unos 60.000 espectadores de audiencia media. Mayra Gómez Kemp ha concedido unas declaraciones en las que no se corta a la hora de valorar el evento, al que acudió como invitada.

"Yo fui porque me lo pidió Alejandro, el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, que es el director del nuevo concurso. Pero al llegar al plató me encontré con una situación que no esperaba", reconoce en La Razón: "Me dejaron en un rincón pasando frío, pedí un café caliente y me lo trajeron también frío, nadie me dijo lo que tenía que hacer. No tenían nada previsto".

La presentadora explica que, por todos estos motivos, decidió marcharse: "Me dio mucha pena, porque tú sabes perfectamente el enorme cariño que le tengo al programa. Pero, muy mal todo, una mala experiencia".

"Así no se puede volver, no había un guion coherente, estuve allí tres horas y nadie me indicó mi cometido", lamenta Mayra, que no confía en la continuidad del concurso: "Me extrañaría que se graben más entregas. Se notó la ausencia de Chicho Ibañez Serrador, su sombra es muy alargada. Él no dejaba que ni un solo detalle se le fuera de las manos. Era demasiado perfeccionista".

"El otro día me sentí muy decepcionada", admite Mayra. En cuanto a su reencuentro con las hermanas Hurtado, reconoce que fue "lo mejor" de la velada: "Un reencuentro muy emotivo con ellas y otras personas que formaron parte del equipo del pasado".