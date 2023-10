Cada noche diferentes comensales atraviesan las puertas de 'First Dates' con el propósito de encontrar el amor. Cualquier cosa puede pasar en el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera. Algunos consiguen encontrar esa conexión tan especial que estaban buscando y otros, en cambio, tienen que conformarse con pasar una velada inigualable.

Una de las citas de la noche ha sido la protagonizada por Lucía y Andrés.

A Andrés le entran los calores al saber que su cita de #FirstDates18O es bisexual: “Si no puedo con una”https://t.co/XF2Ayd3apv — First Dates (@firstdates_tv) 18 de octubre de 2023

Lucía se presentó en ‘First Dates’ como una chica alocada, pero al mismo tiempo muy insegura que se pregunta mil veces las cosas “parezco un chiste”. Es cuidadora de su padre, su hijo y limpiadora. Quería alguien que entendiera su situación personal y sobretodo que no sea prepotente y que tenga sentido del humor.

Por su parte, Andrés, el soltero le contó en qué trabajaba y le ha parecido admirable que ella cuidara de su padre sordociego. Los dos son padres y han coincidido en que les gustaba salir, pero muy de vez en cuando.

Lucía le preguntó: "¿Tendrías una relación abierta? A lo que Andrés respondió: "No. No tengo la mente tan abierta, si una simple me va mal..." En ese momento Lucía contó un detalle de su vida personal en el que y le explicó a su cita que era bisexual. "Yo es que soy bisexual..." Andrés enseguida le contestó:" Olé, si es así claro, dos mujeres...".

La conversación empezó a tener un grado de calentura bastante fuerte que derivó en hablar de realizar un trío en la cama. "¿Dos para mí? Muy bien se te tiene que dar para cumplir", replicó el joven. Algo que no sabe si sería capaz de llevar a cabo con su edad. Luego los dos se explicaron que fantasías sexuales cumplirían si pudieran.

El final de la cita

En el reservado, los jóvenes han jugado a darse un beso largo y uno robado, pero se han quedado con las ganas de besarse de verdad. Los dos se gustaron mucho, vieron que eran muy parecidos y tuvieron claro que querían seguir conociéndose.