El pasado martes se repartieron 102.000 euros en 'El Cazador', el concurso que cada tarde ameniza a los telespectadores de Radio Televisión Española de La1. En el nuevo programa de Orestes Barbero con un nuevo aspecto físico los concursanres que habían llegado a la segunda fase del programa, se enfrentaban a Ruth Andrés, conocido como 'La Gobernanta'.

En su turno los tres aspirantes (Jose, Montse y María) consiguieron a parte de sus tres casillas dieciséis más que llevaron a la 'cazadora' a tener que contestar diecinueve preguntas en sus dos minutos pertinentes. Algún fallo de Ruth y los rebotes permitieron a los tres competidores alzarse con el premio de 102.000 euros.

¿Cuál fue el problema?

La consecuncia de la victoria por parte de los aspirantes tuvo enseguida la reacción de los televidentes por las redes sociales del concurso. En ellas algunos comentarios han destacado que las preguntas a los participantes han sido, en este progama, 'demasiado fáciles'.

Los espectadores de 'El cazador' están acostumbrados a visualizar programas en los que se mezclan varias preguntas, de diferentes temáticas, algunas muy difícil de responder sin tener opciones, cómo ocurre cuando todos juntos se enfrentan directamente con el cazador o en este caso cazadora.

Los comentarios en X

Algunos comentarios en X, (antes Twitter) han dejado caer que estas preguntas fueron más abordables que en otros programas viendo la cantidad del premio ( más de 100.000 euros) que se podían llevar para su casa.

Uno de los comentarios de @JuanjoScience ha sido: "Me ha sorprendido que las preguntas para dar un premio de + 100.000 euros fueran tan fáciles... Cuantos travesaños tiene una portería...". Esa última expresión era una de las preguntas que les hacía el presentador Rodrigo Vázquez en la segunda ronda.

#ElCazador801 Me ha sorprendido que las preguntas para dar un premio de +100.000 euros fueran tan fáciles



Cuantos travesaños tiene una portería... — Juanjo Efese (@JuanjoScience) 17 de octubre de 2023

Otro tweet de los seguidores del programa:

"Me alegro por María pero me parece que las preguntas que les han hecho a los concusantes eran para niños de EGB, me parece un poco raro el nivel de las preguntas", destacó @flory1955 en el Twitter del programa.