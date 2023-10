David Valldeperas, exdirector de la productora 'La Fábrica de la Tele', que se encuentra detrás de programas como 'Sálvame', se ha dado cita con el programa de entrevistas 'Querido hater' para tratar algunas de las polémicas que han rodeado a Mediaset y, en especial, a Telecinco en los últimos meses.

El adiós del magacín más famoso de los últimos años cogió por sorpresa a muchos espectadores que cuestionaron la decisión del grupo de comunicación. Belén Esteban y los suyos se despedían el pasado junio para tomar caminos separados (o no), pero los interrogantes en torno a este final casi repentino del espacio se han mantenido intactos.

Un adiós "horroroso"

"Había un interés por desprestigiar el programa. Porque si te quieres cargar un formato tan longevo de y los más vistos, lo tienes que justificar de alguna manera. Había que erradicar, hacía tiempo que querían un 'Sálvame' más light", ha explicado Valldeperas.

Sobre la desaparición del programa, el también presentador ha dicho que fue "horroroso", criticando sobre todo las formas en que se llevó a cabo dicho proceso: "La única explicación que se nos dio fue que había un cambio en la línea editorial, que no encajábamos, y que se acabó. No querían un programa incómodo ni gamberro”, recuerda antes de dejar claro que cambiar el tono de una producción de estas características era una tarea "imposible".

¿Cómo se enteró?

En una entrevista en la que Valldeperas ha reconocido no tener amigos dentro del entorno laboral y ha arremetido contra la figura de Paz Padilla, a quien ha achacado el hecho de haber mantenido con él una amistad interesada durante años, el barcelonés también ha desvelado cómo se enteró de que 'Sálvame' iba a llegar a su fin: "Era un viernes, a las siete yo me iba y al salir me envía la redacción la noticia que había salido, con fecha y todo. Y pensé que era una 'fake news', pero tenía demasiados detalles y al leer el texto envié un mensaje a los productores”, relata sobre lo que ha catalogado de "falta de respeto".