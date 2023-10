Patricia Pardo se ha mostrado este martes muy crítica con Aitana. Después del estreno 'Alpha Tour' y su viralización en redes, la presentadora de 'Vamos a ver' ha lanzado una contundente crítica contra la artista después de ver algunas de las coreografías que realizó en su concierto celebrado en Valencia este pasado fin de semana: "Yo no sé si esto es nuevo".

"Es decir, estamos hablando del cambio y de la transformación de Aitana y a lo mejor es este último concierto, pero Joaquín, tú sabes perfectamente que todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía... Pues a mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de 5 años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa", aseguró la presentadora de Telecinco.

Posteriormente, la comunicadora también fue muy tajante a la hora de calificar los bailes de Aitana en su recital: "Para mí esto sí es hipersexualización, pornografía no".

"Una cosa es que lo consuma una persona mayor de edad, una chica o un chico de 16 años, y para mí en una fase infantil esto no es aconsejable", comentó la presentadora de 'Vamos a ver' antes de pasar a otro tema de la escaleta.

La opinión de Patricia Pardo dista mucho de la de Joaquín Prat, que no se mostró molestado por los mencionados bailes: "Yo no he estado nunca en un concierto de Aitana, a mí las imágenes no me escandalizan si voy con una criatura de 8 años".