El restaurante más famoso de la televisión abre una noche más las puertas en busca de amor. Susana y David tuvieron una cita de lo más peculiar llena de altibajos.

El soltero venía desde Santa Coloma, y Susana le respondió asegurando que vivía en Mollet del Mar, una localidad ficticia y que la soltera no pudo contener la risa por la tomadura de pelo a su cita: "Ni lo ha pillado, yo es que me meo. Tengo el humor un poco sarcástico. Cuando ya no te pillan esto dices es que este es más corto que la manga de un chaleco", afirmó la joven.

Ya en la cena, David quiso saber si su cita era creyente, pregunta que respondió afirmativamente. "No esperaba menos de ti, yo soy creyente también. Yo creo en Dios, porque me lo ha demostrado, me ha ayudado... Siempre que lo he necesitado ha estado ahí", confesaba su cita.

Sin embargo, Susana quiso zanjar una cuestión acerca de su creencia religiosa: "¿Tú no serás de los que rezas?". Ante las dudas de su cita, el soltero afirmó rezar un Padre Nuestro y un Ave María todas las noches antes de irse a dormir.

La reacción de la soltera no pudo ser más alarmante tras conocer su respuesta: "¿Me lo estás diciendo enserio?". La decisión final hizo que Susana rechazase tener una segunda cita con David: "Es muy guay este chico. Si encuentra una chica que vaya a misa y esas cosas, al canto de gallo y eso...", aseguró tratando de justificar su negativa.