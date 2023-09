Carmen Borrego también se refugia en la televisión tras el reciente fallecimiento de María Teresa Campos. La comunicadora ha fichado como colaboradora de 'Así es la vida', que acaba de estrenar una nueva etapa en Telecinco tras la llegada de 'TardeAR' a sus tardes.

Después de cebarlo durante todo el programa, Sandra Barneda y César Muñoz han sido los encargados de desvelar el fichaje de Borrego, que ha entrado en directo en el programa. "Menudo día para darte la bienvenida", dijo la presentadora antes de darle paso.

"Comprenderéis que este es un momento muy duro de mi vida, estoy intentando aceptar algo que es difícil para cualquier persona, perder una madre, en mi caso una madre como la mía. Evidentemente, hay que estar para las duras y a las maduras, hablaré de lo que tenga que hablar. Me gustaría ir tranquila, no empezar con una gran bronca, hablar de mis sentimientos y hablar de mi madre. Sobre todo, dar las gracias por el cariño y el respeto con el que me habéis tratado a mí, a mi hermana y a mi sobrina", aseguró Borrego en esta llamada.

Por su parte, Barneda también aprovechó esta llamada para darle las gracias por incorporarse al equipo de 'Así es la vida' a Carmen Borrego, que admitió su necesidad de trabajar: "No queda más remedio. Ha pasado poco tiempo y esto no se asume de un día para otro".

"Sé que voy a tener días malos y días muy malos, lo absurdo sería que no los tuviera. Hemos tenido días duros con mi madre y todavía estamos masticando lo que hemos vivido, aún no lo hemos podido tragar. Nos toca aprender a vivir sin una madre como la nuestra, sin una abuela como la que ha sido para sus nietos, y sin una gran profesional del medio", comentó Borregó.

La incorporación de Carmen Borrego a 'Así es la vida' se produce después de que TVE haya decidido comprar el especial homenaje a María Teresa Campos que estaban preparando Terelu Campos y Carmen Borrego, y que fue descartado por Telecinco, según informó en exclusiva a YOTELE.

Tras ser desestimado por Mediaset, la productora Cuarzo (Banijay Iberia) comenzó entonces a negociar con TVE, que rápidamente mostró interés por ponerlo en marcha. Ya se había comenzado a reformatear el proyecto a la medida y forma de trabajar de la cadena pública antes del fallecimiento de la periodista.

Y aprovechando el especial de 'Lazos de sangre' que se emitió anoche para recordar a María Teresa Campos, Jordi González anunció el acuerdo aprovechando una conexión con Carmen Borrego desde el tanatorio: "Esta casa está preparando un proyecto muy ambicioso para hacer un gran homenaje a María Teresa Campos, un programa en el que tanto tu hermana como tú tendréis mucho que ver", comentó.

La hija de la comunicadora confirmó la información: "Este gran homenaje que TVE quiere hacerle a mi madre estaba previsto antes de lo ocurrido. Pero creo que es más importante ahora que antes".