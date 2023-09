Carmen Balfagón se pronunció después del testimonio de una presunta víctima de Edwin Arrieta. La portavoz de la familia Sancho se mantuvo cauta después del impacto que causó las palabras de este chico emitido por 'Y ahora Sonsoles' en la tarde de este pasado lunes.

"A nosotros no nos afecta para nada, no nos afecta. Es un testimonio más que bueno, ahí está, ahí está. Hay que seguir confiando en lo que está haciendo Tailandia en este caso, en la instrucción y en lo que luego se decida", aseguró la abogada y criminóloga en el programa de Antena 3.

Además de mostrar respeto por la investigación realizada en Tailandia, Balfagón recordó que siempre dijo que había estudiar a "la víctima y al victimario": "Esto, evidentemente, podría ser un atenuante, si se demuestra todo esto, y podríamos pensar que estamos en un caso igual e incluso en una actuación repetida, pero estamos hablando de Tailandia".

"La palabra atenuante, en el código penal de Tailandia, no existe. Existe condicionantes. Distinto, pero, ¿esto que quiere decir? Pues, hombre, que a lo mejor, lo que dijo Daniel en su declaración, sin entrar en más, puede tener algún halo de realidad, sin justificar para nada los hechos, porque, evidentemente, los hechos no se justifican, pero aquí en España tenemos el 'estado de necesidad' o el 'miedo insuperable'. Es decir, ¿qué le ha podido pasar una persona que hace un hecho así? Tenemos muchos crimenes aquí que nos dan la naturaleza de lo que ha podido pasar en esa interación entre la víctima y el victimario, pero estamos en Tailandia y hay que respetar a la justicia tailandesa", afirmó la letrada.

Por otro lado, Balfagón aseguró que no sabe si este testimonio se tendrá en cuenta o no: "Pero, hombre, es un hecho que está ahí, que, objetivamente, se puede valorar".

Cabe recordar que el programa presentado por Sonsoles Ónega emitió este pasado lunes un testimonio de un hombre que en el año 2005 interpuso una denuncia contra Edwin Arrieta, la víctima del presunto crimen cometido por el chef español.

Tal y como recogió el programa de Antena 3, el joven denunció al cirujano por acoso y agresiones físicas. "Desde el primer día mostró interés sentimental en mí, ha hecho todo lo posible por buscar pretexto para estar conmigo", declaró sobre Arrieta, de quien habría recibido varias amenazas.

"Me agredió físicamente y yo llevaba mi computador personal, el cual se averió a causa de los golpes. Me ha tocado cambiar el número de teléfono y de mi casa. No deja mi vida tranquila y se ha convertido en un terror a causa de sus amenazas", aseguró el denunciante, que aportó un parte de lesiones como prueba.

En sus declaraciones al programa de Sonsoles, ha afirmado que Arrieta llegó a llamarle 143 veces en un solo día: "Tengo el número grabado en mi cabeza". "Me chantajeaba, chantajeaba con hablar con mi familia, con que me iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas... En mi mano tengo una cicatriz de una mordedura que me hizo en una de sus agresiones", ha relatado.