'Así es la vida' ha tratado, una tarde más, el caso Luis Rubiales. El expresidente de la RFEF acudió a declarar esta mañana de viernes imputado por la causa abierta por la agresión sexual que propinó a Jennifer Hermoso por un beso no consentido. La entrevista que realizó con Piers Morgan, ha avivado el polémico debate en los programas de televisión.

Durante la emisión de 'El desmarque', espacio que contaba en exclusiva con la entrevista, Luis Rubiales confesó que le "agarraron de todas las partes" durante la celebración de la victoria en el Mundial: "Yo no les doy permiso", aseguraba al periodista.

Tras escuchar los fragmentos más relevantes del encuentro, Sandra Barneda no pudo ser más clara: "La narrativa suya no ha cambiado". David González fue el primero de los colaboradores en hablar, el periodista puso en evidencia a Luis Rubiales por el cambio de opinión que había experimentado.

En ese instante, Makoke tomó la palabra interrumpiendo al colaborador: "Le alavaba como sinvergüenza también". Sin embargo, Sandra Barneda quiso relajar la tensiones lanzando una advertencia a la celebrity: "Quiero decir algo. Makoke, te quiero corregir: no insultemos a nadie. Estemos de acuerdo o no, aquí no".

Makoke se disculpó minutos después de recibir la reprimenda, no sin lanzar un último mensaje: "Está en los juzgados, y podemos estar de acuerdo o no con su discurso, pero tenemos que mantener un poco el decoro y el respeto a cualquier persona, estremos de acuerdo o no"