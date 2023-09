Seguramente lo hayas visto (y disfrutado) miles de veces. Es 'El Hormiguero' y es uno de los programas de entretenimiento nocturno más vistos en España cada día. Y así, desde que se estrenó en Cuatro allá por 2006.

El espacio dirigido por el presentador Pablo Motos recibe, desde entonces, cada día a un famoso invitado al que le realiza una entrevista y le somete a diferentes pruebas en los distintos espacios de un formato que fue ajustándose a los gustos de la audiencia.

Pablo Motos es la cara reconocible del programa, del que entran y salen colaboradores. En los últimos tiempos el presentador del espacio de Antena 3 en la actualidad se ha metido en varios jardines y ha sido criticado duramente por el contenido de sus preguntas, en especial, cuando tiene invitadas. Algo muy importante en la sociedad de 2023 y más en los medios de comunicación. Pese a ello hay muchos adeptos que después de tantos años siguen comprando este tipo de humor y entretenimiento.

Y esto es porque la sección que realiza dentro del programa no es de las que más guste, que se diga, entre los seguidores del programa. De hecho, está de capa caída. No, no es Pablo Motos pero sí una de las caras visibles del espacio. ¿Quién será? Ya te avanzamos que es una veterana colaboradora.

Así ha evolucionado 'El Hormiguero' desde su creación

El programa televisivo nació en septiembre de 2006. Sí. Hace ya 16 años. Por aquel entonces comenzó a emitirse en abierto por Cuatro en las tardes de los domingos. Eso sí, ya con una misma estructura que aún mantiene.

Cada día un invitado de distinta índole visitaba el programa y además de pasar 'revista' con Pablo Motos, se enfrentaba a las diferentes secciones del programa de las hormigas. Entre ellas destacaban secciones propias de magia o ciencia.

El formato gustó a la audiencia y pronto pasó a incrementar su parrilla, de lunes a jueves. Eso sí, ya en Antena 3. Hasta el día de hoy, cuando con Pablo Motos y Trancas y Barrancas se ha convertido en un buque insignia de la cadena. De hecho, suele batir récords de audiencia casi a diario entre los diferentes programas de Antena 3.

Fue así durante años, con una media de dos millones de espectadores diarios. Hasta que llegó Pasapalabra (de vuelta) y cambiaron las tornas. Y el concurso, e incluso el informativo de la noche presentado por Vicente Vallés ya han pasado a 'El Hormiguero'.

La pregunta de Pablo Motos a Olga Carmona

La campeona del mundo fue la protagonista del primer programa de la semana. Todavía con la dimisión de Luis Rubiales caliente, Olga Carmona se sentó en 'El Hormiguero' para ser entrevistada por Pablo Motos tras haber hecho historia en Australia.

La conversación, como siempre, tuvo toques de humor característicos del programa, pero de nuevo, las preguntas de Pablo Motos incomodaron a parte de la audiencia. En concreto cuando Motos pasó de las cuestiones deportivas a alguna más personal. Por ejemplo el presentador quiso saber si Carmona salía de fiesta además de dedicarse al deporte profesional. "No me da la vida para salir mucho. Es cierto que cuando se ha ganado el Mundial se hizo una fiesta", aseguró la futbolista.

Pero la cosa no quedó ahí y la siguiente pregunta de Motos, en un horario televisivo de prime time fue bochornosa: "¿Buen pedo te pillarías, no?". Carmona respondió con sinceridad: "No me gusta mucho el alcohol. La cerveza me gusta, pero las copas no mucho", pero el presentador quiso más e insistió "con cerveza también te puedes pillar un buen colocón". Esta parte de la entrevista incomodó a muchos espectadores por ser poco apropiada para la campeona del mundo.