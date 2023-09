Este sábado, 'laSexta Xplica' abarcó los principales temas de actualidad, entre ellos, el terremoto de Marruecos, pero también hubo tiempo para el caso Rubiales. Una semana más, el polémico beso entre Jennifer Hermoso y Luis Rubiales ocupó parte del programa presentado por José Yélamo, esta vez centrado en el comunicado que leyendo los capitanes de la Selección española de fútbol tras lo sucedido.

El programa nocturno de laSexta calificó el comunicado emitido, y leído por Álvaro Morata, como "tardío, a regañadientes, sin referencias a Jennifer Hermoso y sin pedir la dimisión de Rubiales". José Yélamo, que volvió la pasada noche de sus vacaciones, compartió con el resto de colaboradores su contundente visión sobre lo sucedido.

"Eso es lo más sangrante, que en este comunicado no se menciona a Jennifer Hermoso. Me parece insólito", aseguraba el presentador de laSexta. Tras esto, Rafa Fernández comenzó a analizar las palabras de los jugadores: "No menciona a Jennifer Hermoso, no pide la dimisión de Rubiales... Es un comunicado tibio. También hay que entender que son 23 jugadores y cada uno tendrá su libre pensamiento. Al final, ponerse de acuerdo era complejo".

"Eso de que también hay que entender a Rubiales, que lo está pasando mal el hombre... De verdad, no viene a cuento. Muy fino no ha estado. Es de poquitas luces, por ser elegante", afirmó José Yélamo muy claro. "Ha habido mucho tiempo para reflexionar. Los capitanes de un equipo, y más de una selección, tienen una responsabilidad intrínseca en ese brazalete. En esa categoría, no son jugadores más, son referentes para los demás", comenzó diciendo David Meyano, periodista de Marca y DAZN.

"Llega tarde, llega poco empático y con muchas lagunas, sin referencias a Jennifer", zanjó. Por último, José Yélamo quiso poner en valor a los jugadores que dieron la cara desde el minuto uno, en el bando de Jennifer Hermoso. Isco, Borja Iglesias, Héctor Bellerín y Aitor Ruibal, todos ellos del Real Betis.