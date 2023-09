Telecinco estrena, a partir de las 22:00 horas, 'Got Talent'. En el primer programa, un acróbata brasileño experto en una arriesgada disciplina que solo practican cuatro personas en el mundo, un grupo de personas mayores de una residencia de ancianos que emociona a público y jurado con su actuación, un ilusionista que convertirá a Risto en una marioneta durante la ejecución de su juego y un humorista japonés que controla sus ventosidades hasta el punto de conseguir lanzar dardos, serán algunos de los artistas que competirán en el programa de estreno, en el que Risto concederá su único Pase de Oro. A lo largo de la velada, Flo no dudará en quitarse la camiseta para uniste en el escenario a un grupo de acróbatas; y Risto, fiel a sus costumbres, abandonará el plató durante una actuación. "Esto no tengo por qué verlo. Es un insulto", proclamará mientras se dirige a la puerta.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:10 horas, por la película 'Manhattan sin salida'. André Davis es un policía de Nueva York que ve la oportunidad de redimirse de su pasado cuando ocho oficiales de la policía son asesinados durante un robo. Con la ayuda de su compañera Frankie Burns, comienza entonces una brutal persecución con el objetivo de encontrar a los culpables. Por primera vez en la historia de Manhattan, la ciudad quedará blindada y en las próximas 24 horas nadie podrá entrar ni salir de la isla. Sandra Bullock y Quinton Aaron, protagonistas en La 1 La 1 emite, a partir de las 22:05 horas, la película 'Un posible sueño'. El filme narra la historia de Michael Oher, un "sin techo" que tiene como hogar la calle. Su situación cambiará radicalmente cuando Leigh Anne Tuohy no puede evitar darle cobijo y decide invitarle a su casa. Lo que Michael no se imagina es que la familia de Leigh se convertirá, poco a poco, en la familia que nunca tuvo y su mejorada vida le hará luchar por su sueños con más ahínco: el joven descubre que el fútbol es lo suyo y se convierte en toda una estrella, tanto fuera como dentro del campo. Matt Damon viaja a Marte en Cuatro Cuatro apuesta, a partir de las 22:00 horas, por la película 'Marte'. Cuando la tripulación del Ares 3 se ve obligada a evacuar Marte ante una peligrosa tormenta de arena, el astronauta Mark Watney (Matt Damon) queda atrapado y sus compañeros le dan por muerto. Watney, un botánico e ingeniero mecánico de la NASA, consigue sobrevivir a la tormenta, pero se ve atrapado y solo en un planeta deshabitado, en el que sólo dispone del equipo y abastecimientos que allí han quedado y que no le permitirán sobrevivir por mucho tiempo. laSexta emite, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de 'laSexta Xplica!'. José Yélamo estrena una nueva temporada de laSexta Xplica! en la que el programa buscará dar respuesta a lo que preocupa a los ciudadanos. Esta semana analizaremos todas las claves de la investidura, arrojaremos luz a la subida del precio de la cesta de la compra y nos centraremos en las posibles consecuencias del escándalo de Luis Rubiales.