El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió el jueves a 'Espejo público', el matinal que presenta Susanna Griso en Antena 3. La periodista recibió al político y le saludó dándole dos besos, un gesto que no llamó la atención a nadie hasta que la propia Griso comentó: "Le he dado dos besos y... no sé. Ahora si....". Feijóo la cortó de forma rápida, mostrando las palmas de las manos como justificándose : "Ha sido usted". Riéndose, Griso ha contestado: "Eso es cierto".