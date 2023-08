La periodista y cómica Nerea Pérez de las Heras ha compartido un incidente que tuvo lugar este verano en Cala Turqueta (Menorca), culminando en la amputación de parte de una de sus piernas. En su cuenta de Instagram, Nerea relata que el 23 de julio, mientras la nación estaba inmersa en elecciones, sufrió un accidente acuático que la llevará a celebrar dos cumpleaños al año: el de su fecha original de nacimiento y el día de su renacer.

En un post publicado en Instagram, cuenta cómo ocurrió todo: "Ana y Carmen me sacaron del agua -que era una sopa roja alrededor de nosotras- yo me hice un torniquete, pedí agua, informé de mi grupo sanguíneo y Arden llamó a una ambulancia. No hemos estado más espabiladas en la vida. Me mantuve alerta, consciente, orientada, como dice el informe médico, hasta el primer quirófano".

Nerea elogia la atención médica recibida en Menorca el hospital Mateu Orfila, desde donde la trasladaron en avioneta a Mallorca a Son Espases, donde pasó seis días en cuidados intensivos. Después de tres cirugías urgentes y un intento fallido de bypass, finalmente se vio sometida a la amputación de parte de su pierna derecha.

Nerea ha publicado el citado post reflexionando sobre su mes de recuperación y agradeciendo el apoyo que recibió de familiares, amigos y personal médico. Mencionó especialmente a Ana, su pareja, quien la cuidó incansablemente desde el primer día del accidente.

"Fue el día 28, me acabo de dar cuenta de que hoy hace un mes que empecé esta nueva vida cyborg. Aunque no dije nada por aquí, no ha sido un mes de silencio, todo lo contrario, ha sido un mes de pitidos de máquinas que me mantenían viva, de pitidos de mensajes y llamadas que me mantenía viva, de hablar y hablar y escuchar y escuchar a doctoras, amigas, auxiliares, hermanas, hermanos decirme las cosas más bonitas y más importantes de mi vida. De escuchar a Ana que no ha dejado de sacarme del agua constantemente cada desde desde el día 23. Ana cuidándome con una fuerza y una alegría nunca vistas. Mi amor", escribe en la publicación.

Finalmente, lanza un elogio a la sanidad pública, asegurando y pidiendo que "viva la vida, que viva mi novia espartana". Concluye el texto con una bonita frase: "Pies para que os quiero si tengo alas para volar".

La periodista ha aprovechado el revuelo mediático a consecuencia de su accidente para agradecer a todos los profesinales sanitario y de emergencias que han intervenido en su rescate y recuperación, así como a todas aquellas personas que de un modo u otro han le han ayudado: "Ha sido un trabajo en equipo que yo esté aquí hoy".