Francina Armengol se convirtió ayer en la nueva presidenta del Congreso de los Diputados. La socialista recibió 178 votos a favor frente a los 139 de la candidata del PP, Cuca Gamarra, que se quedó sin el apoyo de Vox. Un día después de la constitución de las Cortes Generales, 'El programa del verano' ha analizado el resultado con Ignacio Garriga, secretario general del partido ultraderechista.

El político de Vox, en línea con el argumentario de su partido, ha lanzado una serie de graves acusaciones contra el PSOE: "Enfrente del Gobierno anti-España está Vox, queremos urgir al PP para que se sume a este frente común. Hay alternativa a este Gobierno que va a seguir avanzando en la ruina, en la división, en la falta de convivencia. Vemos con mucha preocupación cómo están dispuestos a poner en riesgo la unidad de la nación".

Después de que Beatriz Archidona finalizara la conexión con su invitado, Javier Casqueiro ha tomado el turno de palabra para alertar sobre algunos de los titulares que había dejado durante la entrevista: "Ayer lo dijo Santiago Abascal y ahora se lo he escuchado a Ignacio Garriga. No podemos consentir que alguien diga que se está dirigiendo un golpe de estado desde la Moncloa, al margen de otras cosas".

El periodista insistía en el peligro de no rebatir los bulos y las mentiras que propagan los integrantes de Vox: "Vamos a parar un momento, de verdad, porque hay gente escuchándonos que a lo mejor piensa que lo que acaba de decir este señor tiene algún viso de realidad".

"De verdad, es que no. No podemos consentir eso. No podemos consentir que alguien diga eso de un país democrático que acaba de tener unas elecciones. Todo el mundo vio ayer cómo se votaba de manera legítima, como siempre se ha votado todo. Efectivamente hay pactos, como sucede en todos los países democráticos de nuestro entorno", ha señalado visiblemente molesto.

"¡No hay un golpe de Estado en España dirigido desde la Moncloa, punto! Por Dios, no podemos consentir esto", zanjó el tertuliano mientras Esther Esteban afeaba el "lenguaje belicista" de Vox pero sin darle mayor importancia: "Se lo comprarán cuatro de los suyos".