En la actualidad, Pasapalabra destaca como uno de los programas más prominentes, generando constante atención en diversas circunstancias, ya sea en momentos de espera en la fila de la tienda o en charlas en el entorno laboral. Este concurso ha trascendido su origen televisivo y se ha erigido como uno de los espectáculos más populares en la pantalla pequeña. No obstante, obtener visibilidad no siempre conlleva aspectos positivos exclusivamente, al menos en su totalidad.

A lo largo de varios años, Pasapalabra ha ostentado una posición destacada entre los concursos emitidos por televisión abierta. No es coincidencia que a lo largo de un extenso período haya conseguido cautivar a la audiencia en el canal Telecinco, ocupando las últimas franjas horarias de la tarde.

Hace un tiempo, una resolución del Tribunal Supremo forzó a la principal cadena de Mediaset a cesar la difusión de este formato, que en ese entonces estaba bajo la conducción de Christian Gálvez. En ese momento, Antena 3 optó por adquirir los derechos, una elección sumamente acertada. Poseer tanto este programa como El Hormiguero ha conducido a que las emisiones informativas presentadas por Vicente Valleés, transmitidas antes y después de estos exitosos programas, logren las cifras más elevadas de audiencia en el día.

Telecinco realizó todos los esfuerzos concebibles para evitar la pérdida de espectadores que regularmente disfrutan de esta clase de concursos. No obstante, no logró retenerlos. Intentaron revivir formatos como el Precio Justo o Alta Tensión, que en su momento habían obtenido éxito en las cadenas de Mediaset y Cuatro, pero debieron ser retirados de otras emisoras al no alcanzar los niveles de aceptación esperados.

Incluso intentaron extender la emisión de Sálvame y los contenidos de entretenimiento mientras observaban cómo día tras día se sumaban más espectadores al concurso, donde participantes como Pablo Díaz ganaron renombre al triunfar en el rosco y llevarse a su hogar más de un millón de euros.

Fer resuelve el rosco

En gran medida, el logro del programa radica en esto: en su capacidad para ganar seguidores devotos de ciertos concursantes, quienes llegan a sentirse prácticamente como parte de la familia para aquellos al otro lado de la pantalla. Esta conexión y cercanía son los elementos que atraen a un número cada vez mayor de personas a unirse al formato, con el propósito de que estos participantes se hagan acreedores al premio mayor posible.

Y en este momento, lo que despierta verdadera intriga es descubrir cuál de los dos concursantes (Fer y Moisés) logra llevarse el anhelado bote. Hasta el momento, Fer consiguió resolver el rosco ayer y quedó a tan solo tres palabras de asegurarse el premio en metálico.