En cada emisión de 'First Dates', siempre nos sorprenden con anécdotas interesantes que contar. En este episodio, el 'dating show' ha llevado su círculo de solteros al extremo al juntar a dos personas con un detalle peturbador en común. Dos de los participantes del programa tuvieron una primera impresión equivocada sobre su cita. Sin embargo, al final del encuentro, se dieron cuenta de que tenían más en común de lo que pensaban: son primos.

Carmen llegó al programa buscando al príncipe azul que nunca había encontrado. El qué dirán siempre le había preocupado al enamorarse. La soltera confesó ante las cámaras que aún no había encontrado a alguien que la hiciera sentir completamente cómoda. Según compartió con Carlos Sobera, deseaba un chico maduro y decidido.

Una vez conocidas las preferencias de Carmen, el presentador presentó al soltero: José María, un chico sensible de Benidorm. Al principio, no parecían encajar bien con las expectativas de Carmen, y José María también tuvo una impresión negativa de ella, considerándola "estirada". Pero a medida que avanzaba la velada, descubrieron que tenían más afinidades de lo que creían.

La sorpresa llegó cuando hablaron de sus pueblos natales. José María mencionó que su primo se llamaba Vicente Moreno y que era del mismo pueblo que Carmen. Sorprendida y reflexiva, Carmen se dio cuenta de que también eran familiares, específicamente primos por parte de su madre. Este hecho despertó sus temores sobre establecer una relación debido a los rumores que podrían surgir. Mientras tanto, a José María no pareció importarle mucho, bromeando con que "cuanto más primo, más me arrimo" y señalando que el parentesco no era cercano.

A pesar de la sintonía que habían logrado durante la cita, la idea de tener familia en común seguía sin convencer a Carmen, quien manifestó que le daba "mucha pereza". Por lo tanto, llegado el momento de tomar una decisión final, Carmen optó por seguir con su vida de soltera. José María entendió su postura y se despidieron cordialmente.