Natalia, una joven estudiante de psicología de Valencia, vino en busca de un chico con el que mantener una relación sana. La valenciana admitió haber sido una "persona tóxica" en el pasado. El programa First Dates le concertó una cita con Daniel, un chico de Elche que no había mantenido relaciones sexuales nunca: "No he probado el sexo, por lo que no puedo saber si es algo fundamental en mi", reconoció fuera de cámaras.

"No me ha gustado. No me cuadra", fue la primera reacción de Natalia nada más ver a Daniel. Ya en la mesa, la joven dio a conocer su enorme espíritu aventurero, muy distinto al de Daniel que jamás se había subido a un avión. Por otro lado, Daniel admitió preferir quedarse en casa: "Tiene pinta de friki. No es nada malo, pero a mí eso no me va", reconoció la futura psicóloga algo disgustada. Lo más sorprendente llegó cuando Daniel le contó la historia de amor que mantuvo con una joven de Honduras que jamás llegó a ver. Por si este curioso hecho fuera poco, el joven admitió ser virgen: "Si es virgen con 22 años, algo habrá hecho. Si no, menudo aburrimiento de vida", declaró sorprendida tras conocer la confesión de su cita. "Si la cita se pone caliente, podríamos finalizar en un hotel, por ejemplo. Vengo preparado, he traído preservativos. Que surja lo que tenga que pasa", confesó el soltero que se veía dispuesto a perder su virginidad. Las ensoñaciones de Daniel se quedaron en un sueño, Natalia rechazó rotundamente al joven que se quedó totalmente chafado al conocer la decisión final de Natalia.