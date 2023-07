'Supervivientes' es, sin lugar a dudas, el reality más importante para Telecinco. En los últimos años, las peripecias de los famosos en Honduras se han encaramado siempre en lo más alto de las tablas de audiencia.

En la edición de este año, que se estrenó el pasado 2 de febrero, hay ligeros cambios respecto a ediciones anteriores. Uno de ellos es la presencia de Laura Madrueño en la isla, tras ocho ediciones con Lara Álvarez a "pie de arena".

Además, también hay dos participantes más que en ediciones anteriores. El elenco de esta edición está formado por: Adara Molinero, Alma Bollo, Arelys Ramos, Artùr Dainese, Asraf Beno, Bocso Blach Martínez-Bordiú, Diego Pérez, Gema Aldón, Ginés Corregüela, Jaime Nava, Jonan Wiergo, Katerina Safarova, Manuel Cortés, Patricia Donosa, Raquel Arias, Raque Mosquera y Sergio Garrido.

Lo que está claro es que el reality de supervivencia nos regala momentos alegres, pero también tensos. Ejemplo de ello son las tremendas discusiones que mantenían Manuel Cortés y Asraf Beno prácticamente en cada programa.

La verdad de su relación

Manuel Cortés visita 'Fiesta’' para cantar 'Ali', pero antes se ha sentado junto a Emma García y al resto de colaboradores del programa para charlar. Durante su entrevista, el hijo de Raquel Bollo acara en qué punto está su relación con Katerina Safarova.

A diferencia de Asraf Beno, de quien Manuel Cortés no quiere hablar, sí que se pronuncia cuando le preguntan por su relación actual con Katerina, con quien “tuvo un amago de romance” en 'Supervivientes 2023'.

“La gente me pregunta mucho, pero es muy sencillo… Hay veces que te gustas con una persona, tienes feeling, tienes ese acercamiento, y a lo mejor no quiere decir que sea tu pareja”, comienza a decir el artista.

“Katerina es una chica maravillosa”, añade, “la quiero mucho, ella me quiere mucho a mí. Nos gustamos mucho, hemos tenido nuestros momentos. Ella tiene su vida y yo la mía, somos un poco diferentes y no se sabe si hay futuro o no, pero yo le deseo lo mejor”.

Además, Manuel Cortés ha querido aclarar que su relación con Katerina en el reality fue real y nada de fake, como algunos han catalogado a la hora de opinar de su romance: “Me gustó mucho, ella igual conmigo, desde pre-convivencia”.