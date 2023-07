Ana Rosa Quintana se ha despedido de los espectadores durante la emisión de su programa. La veterana presentadora ha comunicado que dejará de estar al frente de 'El programa de Ana Rosa' en los próximos días.

Cada final de temporada es habitual que la presentadora deje su puesto para dar paso a ‘El programa del verano’ durante los meses de julio y agosto hasta el arranque del nuevo curso. Este año, con motivo de las elecciones, Ana Rosa ha estado al frente del programa durante un par de días más, pero su despedida ha llegado.

"Me voy a coger una semanita de vacaciones. Pero luego vuelvo, quiero decir que vuelvo antes de que acabe la campaña electoral y después estaré también para analizar los resultados de las elecciones", ha comunicado a los espectadores. "Las entrevistas me han dejado muy agotada, me han robado las energías y necesito recuperarlas".

"Mañana estará Patricia Pardo al frente del programa", ha concluido antes de despedirse. Esto quiere decir que la presentadora gallega será, una vez más, la encargada de sustituirla junto a Joaquín Prat la próxima semana.