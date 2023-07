Sergi Ferré habla después de demanda a La fábrica de la Tele. Casi dos meses después de sus dos denuncias y a la espera de juicio, el reportero ha concedido unas declaraciones a la revista Pronto en el que ha revelado cómo se encuentra, explicando que está de baja: "Con la finalización del programa espero que me paguen el finiquito”. “Me voy encontrando mejor, pero hasta que no me den el alta no puedo buscar trabajo. Espero que me salga algo después del verano. Lo que no estoy dispuesto a hacer es volver a la televisión en las mismas condiciones que tenía en 'Sálvame'”, ha asegurado el periodista.

Aunque también ha afirmado que se encuentra "mejor" mentalmente, Ferré también desvela que sigue atravesando un mal momento: "Esta misma noche he tenido pesadillas con mis problemas en la tele”. "Es algo que tengo que superar, por eso estoy deseando que todo esto acabe y volver a la normalidad. Hasta que tenga lugar el juicio estaré intranquilo", ha continuado el comunicador. Cabe recordar que Sergi Ferré interpuso dos demandas por vía laboral contra la productora, según informó Jesús Manuel Ruiz en EsDiario y verificó YoTele. En la primera solicita la rescisión de su contrato y una indemnización por daños y perjuicios, y en una segunda reclama 12.000 euros por las horas extras realizadas no abonadas realizadas en el último año y que su despido se considere improcedente y por 50.000 euros de indemnización. El conflicto comenzó a principios de año cuando la dirección de 'Sálvame' pretendía que el reportero trabajara 18 horas seguidas, según su propio relato. El espacio le propuso que viajara a Barcelona para cubrir la presentación de un libro y que enlazara con otra cobertura para amortizar el desplazamiento. Tras negarse, la productora canceló el viaje y le convocó a una reunión en la que se le comunicó que dejaba desde ese momento de trabajar en la calle y delante de las cámaras para realizar labores de auxiliar de producción. Su nueva situación provocó que terminara pidiendo la baja laboral por ansiedad.