La popularidad de 'Pasapalabra' sigue en aumento según las cifras de audiencia del programa que se emite todas las tardes. Es uno de los formatos más populares de Mediaset, que mantuvo cautivo a su público tarde tras tarde en Telecinco, hasta que Antena 3 aprovechó una sentencia judicial para fichar su emisión.

Desde entonces, Roberto Leal se hizo cargo como presentador y se ha convertido en uno de los favoritos del público. Sin embargo, la simpatía de sus dos concursantes estrella, Orestes y Rafa, también es un factor determinante en el liderazgo del programa.

Tras la emocionante final de 'Pasapalabra', donde Rafa Castaño se llevó el bote millonario tras casi 200 programas, poco se ha sabido de su contrincante, Orestes. Mientras tanto, algunos detalles sobre la vida personal del ganador han comenzado a salir a la luz, incluyendo su romance con una periodista de Antena 3 llamada Beatriz Solano. Sin embargo, Orestes ha optado por mantenerse alejado de los medios de comunicación, con excepción de una entrevista que concedió en la televisión de Castilla y León poco después de que terminara el programa. Recientemente, algunos medios han publicado noticias sobre cómo Orestes estaba afectado por no haber conseguido el bote, lo que lo ha obligado a hablar al respecto.

En una entrevista en 'El Hormiguero' con Pablo Motos, Orestes y Rafa hablaron sobre sus métodos de estudio. La respuesta de ambos dejó atónitos tanto al presentador como a la audiencia. Rafa confesó haber puesto más empeño en el estudio al principio, cuando Orestes ya tenía un rodaje previo. Rafa dedicaba unas doce o catorce horas diarias a estudiar y ver roscos antiguos, incluso sacrificando los fines de semana. Sin embargo, según este, la clave no está en saberse las palabras, sino en acordarse de ellas cuando se las preguntan. Actualmente, estudia dos o tres horas al día con una aplicación en su móvil.

Por su parte, Orestes tiene sus propias estrategias. Según él, "cuanto más construyes, más ensamblaje tienes para que los nuevos conocimientos se vayan acoplando". Además, tener un sentido del humor ayuda a recordar las reglas nemotécnicas que se pueden utilizar para asimilar palabras nuevas. Para Orestes, es importante tener una buena base para poder enfrentarse a la dinámica del juego. Después de muchos años, ha desarrollado un sexto sentido para la dinámica del programa e intenta interiorizar todo lo que pueda. Actualmente, dedica menos tiempo al estudio y se centra en repasar lo que ya sabe y en añadir cosas nuevas.

Orestes se abrió con Pablo Motos y le explicó cómo hace para llevarlo sin perder la práctica y seguir con su vida: “No dejo que el programa monopolice mi vida fuera. No dejo de hacer ningún plan que me apetezca, no dejo de hacer el resto de cosas de mi vida. Yo estudio Filosofía allí en Pamplona y me encanta. Los días que puedo ir a clase voy, los días que puedo hacer exámenes los hago. Me vale para desconectar de ese vicio, para acumular datos en vacío y aprendes en profundidad”.