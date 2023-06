Noche triunfal para Adara Molinero en 'Supervivientes 2023'. La concursante, una de las grandes protagonistas de la edición, volvió a recibir el apoyo de los espectadores y se libró de la expulsión que se jugaba frente a Artùr Daniese. De esta forma, el modelo ucraniano se quedó a las puertas de la gran final del reality, que se emitirá en Telecinco el próximo jueves 29 de junio.

Después de que Carlos Sobera comunicara la decisión del público, Adara rompió a llorar y pronunció unas palabras de agradecimiento: "Estoy en shock, no me lo puedo creer. Estaba supernerviosa, con taquicardias. Quiero agradecerles a todas esas personas que me han salvado y que me siguen regalando tiempo en este maravilloso concurso". "¡Recordarles que va por ellos, concursamos juntos y les quiero muchísimo!", gritó con emoción.

Artùr, por su parte, lamentó quedarse fuera de juego a solo una semana del desenlace: "Quería ser finalista, pero a estas alturas del programa todos somos ganadores. Espero que gane el mejor". "Vuelvo a casa, vuelvo a ver a mi familia y ya está, esto es un juego. Uno gana y otros no", añadió.

Después de salvarse de la expulsión, Adara culminó su gran noche alzándose con el último collar de líder. La joven se enfrentó a Asraf en la apnea después de que ambos se impusieran a sus compañeros en otra prueba anterior, una batalla de la que logró salir victoriosa. "¡Madre mía, estoy flipando! ¡No me lo puedo creer! ¡Hoy es mi día!", exclamó.

Con el collar de líder en su poder, Adara se libró de las últimas nominaciones y, por tanto, se convirtió en la primera finalista de 'Supervivientes 2023'. Con Bosco y Asraf en la cuerda floja, Jonan también se aseguró una plaza en la final de la próxima semana.