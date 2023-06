El adelanto de las elecciones generales ha conseguido que Pedro Sánchez vuelva al plató de 'El hormiguero'. Después de casi siete años en los que el espacio se ha vuelto en uno de sus principales azotes, el presidente del Gobierno volverá a ser el invitado del programa presentado por Pablo Motos el próximo martes 27 de junio.

La visita del líder socialista también se produce después de un tiempo de tirantez. Cabe recordar que Pedro Sánchez declinó acudir a 'El hormiguero' en varias ocasiones desde su última visita en 2016, algo que no sentó demasiado bien a Pablo Motos. "A lo mejor no viene porque no tenemos sitio para que aterrice con el Falcon", afirmó el presentador en marzo de 2019.

Posteriormente a esta fecha, al conocerse que habría repetición de elecciones generales a finales de 2019, Pablo Motos desveló las conversaciones que el programa tuvo con Maritcha Ruiz, exjefa de prensa del PSOE, después de que Sánchez volver a recharzar la invitación del programa.

"Ayer hice una broma diciendo que no nos cogía el teléfono y hoy le ha dicho a una persona de mi equipo que me diga personalmente que ella sí coge el teléfono. Siente si se ha molestado, pero este es el resumen de nuestras gestión con ella", aseguró Motos antes de comentar que tuvieron que escribir a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, el 24 de septiembre, ya que Ruiz no contestaba a los mensajes y a las llamadas que el equipo de 'El hormiguero' le realizó desde el día 19 de ese mes.

Más de una semana después de ese mensaje, 'El hormiguero' volvió a hablar con la exjefa de prensa de los socialistas, dándoles a entender por primera vez que la visita de Pedro Sánchez a su plató no iba a ser posible, algo que les confirmó este pasado jueves, ofreciéndoles a otros candidatos del PSOE.

El espacio de Antena 3 declinó la propuesta realizada por la encargada de comunicación del PSOE al considerarlo una "falta de respeto con el resto de candidatos" que ya habían confirmado su presencia: "Hemos exigido que fuesen los cabeza de lista o nada porque la gente quiere ver al candidato principal".