Belén Esteban aborda nuevamente el tema de Jesulín de Ubrique. Tras expresar anteriormente su descontento hacia él y dejar claro que su esposo, Miguel Marcos, es el verdadero padre de su hija Andrea y no el torero, la colaboradora de 'Sálvame' insiste en su reproche. Afirma que no ha hablado mal de él ni ha dicho algo negativo, simplemente expone una realidad: Jesús es el padre, pero no es quien ha criado a su hija.

Belén Esteban desvela quién es el verdadero padre de su hija Además, la popular figura televisiva considera que la falta de respuesta de su expareja se debe a que "no puede decir nada". Está convencida de que Jesús sabe que ella tiene razón al criticarlo públicamente por su falta de paternidad responsable, pero le falta "valentía" para enfrentarla. Inmerso en las grabaciones de 'Masterchef Celebrity', Jesulín continúa ignorando los reproches de Belén, haciendo caso omiso de las preguntas de la prensa. Una vez más, adopta la postura de menosprecio al no dar importancia a la situación, consciente de que esto afecta negativamente a la madre de su hija Andrea. Jesulín habla en 'Mi casa es la tuya' de sus "cuentas pendientes" con Telecinco Con seriedad, Jesús tampoco ha compartido detalles sobre la situación de María José Campanario, quien celebró su cumpleaños número 44 alejada de los focos mediáticos. Dedicada por completo a su hijo Hugo, que cumplirá un año en unos días, la odontóloga no ha hecho apariciones públicas desde hace diez meses. Respetando la decisión de su esposa de mantener un perfil discreto, el torero ha evitado proporcionar información sobre la celebración y el estado de salud de la dentista. Alejada del foco mediático desde el nacimiento de su hijo Hugo el 7 de junio de 2022, María José Campanario cumplió 44 años el pasado domingo. La odontóloga celebró esta fecha especial en privado, en su hogar en Arcos de la Frontera junto a su esposo, Jesulín de Ubrique, y sus tres hijos, sin que trascendiera ninguna imagen al respecto. Según reveló el torero durante una reciente entrevista en el programa 'Mi casa es la tuya', María José se encuentra de baja laboral, y se dedica completamente a su maternidad, sin dejarse ver públicamente desde hace meses. Sin embargo, sigue manteniendo el contacto con sus amigos. Al llegar a Madrid para continuar con las grabaciones de 'Masterchef Celebrity', donde compite junto a Jesulín, con quien tiene una excelente relación, Toñi Moreno comentó que había hablado con María José para felicitarla: "No asistí a su cumpleaños y desconozco si lo celebró, pero la aprecio mucho y la llamé para felicitarla". "Ella está bien. Es una madre excepcional, sin duda alguna", reveló, confirmando así su buen estado de salud después de las especulaciones surgidas sobre una posible recaída en su fibromialgia tras las declaraciones de Jesulín sobre su nueva baja laboral. Además, Toñi quiso enviar un mensaje de apoyo a Alejandro Sanz luego de su preocupante publicación en redes sociales, donde revelaba su delicado estado de ánimo. "Le tengo un gran cariño, creo que es uno de los mejores artistas que tiene este país, y espero que esté bien. Me encanta que seamos tan sinceros y normales al hablar de cosas comunes como la salud mental. Si hablar de estos temas se normalizara, no sería noticia, ya que todos, en algún momento, hemos necesitado ayuda y contar nuestras experiencias", afirmó la presentadora.