'Sálvame' no morirá. El programa quedará guardado para siempre en la memoria de la televisión y en la de millones de espectadores que durante 14 años han seguido el formato. Aunque las últimas informaciones también apuntan a que finalmente su desaparición no se va a llevar a cabo.

Hace apenas unas semanas se conoció que Mediaset había decidido cancelar el formato. De hecho, el próximo 23 de junio se emitirá el último programa en Telecino. Pero las quejas de la audiencia y las ganas de seguir trabajando y entreteniendo de los colaboradores, han llevado a 'La Fábrica de la Tele' ha hacer lo que sea necesario para que el formato no muera.

La productora ha compartido tres vídeos en sus redes sociales en los que anuncia la continuidad del programa. Para ello se han valido de algunos de los rostros más conocidos del espacio para dejar claro que el programa continuará con un formato similar.

En el primero de los vídeos publicados aparece Lydia Lozano recibiendo la noticia. “Pues qué bonito”, dice incapaz de contener las lágrimas, mientras se escucha la canción que dice: “No estaba muerto, estaba de parranda”.

En el otro aparece Belén Esteban leyendo en voz alta un mensaje de parte de sus jefes. "No digas todavía ‘hasta luego, Mari Carmen’”, una de sus frases más icónicas. “Estoy emocionadisima”, reconoce “la princesa del pueblo”. "Ay, que no me lo creo...Gracias", exclama.

Kiko Hernández es el último en aparecer en los vídeos, y el que más claro deja con sus palabras que 'Sálvame' continuará. "Estáis mal de la cabeza…Te juro que había pensado mil cosas, pero esto…".

Según ha adelantado el periodista Rocco Steinhäuser en Versió RAC1, varios de los tertulianos del programa ya tiene en marcha un nuevo proyecto. "La fábrica de la Tele prepara un programa transgresor, divertido y muy loco con las 8 caras más conocidas de 'Sálvame'. El formato se emitirá fuera de Mediaset y se espera que se estrene próximamente", escribía el comunicador en sus redes sociales.

Esta información ha sido corroborada por la revista 'Lecturas' que además, ha desvelado el nombre de los ocho colaboradores que formarán parte de este nuevo trabajo. Según la mencionada publicación Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano y Víctor Sandoval.

Por el momento no se conocen más detalles sobre esta sorprendente información. Lo que sí ha avanzado la publicación es el espacio en el que los fans del programa podrán seguir disfrutando de los colaboradores de 'Sálvame'.

"Estaría disponible en Netflix", señalan en 'Lecturas'. También, siempre según la revista, en este nuevo especio los espectadores podrán ver a los tertulianos "viajando por América" para asistir a otros formatos parecidos de Latinoamérica en los que han aparecido o con los que han conectado en alguna ocasión durante los años de emisión de 'Sálvame'.