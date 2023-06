Kiko Hernández no solo tuvo palabras de amor hacia Fran Antón en el plató de 'Sálvame'. El colaborador de 'Sálvame' volvió a estallar este pasado martes contra Belén Rodríguez después de que asegurase en 'Fiesta' que sabía desde hace 15 días que se iba a casar con el actor. “Ni puedo ni quiero hablar de estas personas. Ni es mi circo ni son mis monos”, aseguró su examiga en el programa presentado por Emma García.

"Que a Belén le dé lo mismo (quiere decir) que estamos en igualdad, porque a mí tu vida me la suda", dijo Hernández, continuando siendo muy duro contra la que fue su íntima amiga: "La diferencia es que tú tienes un novio y a la gente le importa una mierda. Y, sin embargo, conmigo han estado cuatro días todos los periódicos, todas las revistas y todo dios preguntando. A ti, por mucho que lo paseas, nadie".

El colaborador del programa vespertino de Telecinco también defendió a sus compañeros de programa después de las palabras de Rodríguez en 'Fiesta': “Aquí no hay ningún mono. Esto no es ningún circo. Esta es gente que te ha querido de verdad. Esta es gente de verdad que te ha llenado la nevera y no se merecían que tú contaras todo lo que hacían cada día y cada mensaje que te mandaban, como Jorge Javier o Belén Esteban, que se lo ibas contando a todo dios. A todo el mundo”.

“Tú sí que has hecho un circo de tu vida y de tu profesión. Has hecho un circo. Y has vendido a todos. A todos. A todos”, afirmó Kiko Hernández, sentenciando: “Lo único que me da pena es que sigas teniendo gente al lado a la cual has vendido y has puesto a parir. Y me da una pena terrible porque esa gente todavía te quiere. Para que veas, ¿eh? Con lo mala que eres y todavía sigues teniendo gente a tu lado”.