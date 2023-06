La escritora Juana Dolores lo ha tenido claro este lunes. Al contrario de lo que le pasó a Francisco Umbral en el programa 'Queremos saber', de Mercedes Milá, ante Xavier Graset ha desaprovechado la ocasión y ha espetado: "¿Tú crees que me importa a mí mi libro?".

Acto seguido, ha continuado con su diatriba, dejando claro que no ha ido al programa 'Més 324' a "hacer el payaso". Al día siguiente de las elecciones, la escritora de ideología marxista de El Prat de Llobregat se mostró indignada con los poderes fácticos y políticos y, dejando de lado el motivo por el que fue invitada a la televisión pública catalana -hablar de su libro 'Rèquiem català. I si una nació desfilant per una catifa vermella'- escupió toda su rabia en la entrevista, que a juzgar por sus palabras, no es poca.

Esta es la transcripción de la entrevista, unos 15 minutos en los que Juana Dolores tuvo (y repartió) estopa para todos:

Juana Dolores: "Me siento extraña de estar en la televisión pública, que valida a Junts y valida a Trias. He escuchado a la señora Iolanda Batallé [tertuliana de Graset] hablando de que las cloacas privaron Trias de la anterior victoria, como si las cloacas no existieran en Catalunya. Me siento muy extraña. A ver si me invitas a hablar de política y tomando partido".

"Me siento extraña de estar en la televisión pública, que valida a Junts y valida a Trias. He escuchado a la señora Iolanda Batallé [tertuliana de Graset] hablando de que las cloacas privaron Trias de la anterior victoria, como si las cloacas no existieran en Catalunya. Me siento muy extraña. A ver si me invitas a hablar de política y tomando partido". Xavier Graset: "Hay muchos tertulianos que toman partido".

"Hay muchos tertulianos que toman partido". Juana Dolores: "Siempre de derechas, a ver cuándo invitáis a un marxista y no solo los que votan a Junts".

"Siempre de derechas, a ver cuándo invitáis a un marxista y no solo los que votan a Junts". Xavier Graset: "Hay tertulianos de todos los colores".

"Hay tertulianos de todos los colores". Juana Dolores: "Que ojalá caiga un meteorito en la Lliberia Ona y lo reviente todo. Me da igual mi libro, la literatura, me da igual todo. Que se organicen las clases trabajadoras y pete todo de una vez. En El Prat de Llobregat las elecciones siempre van bien, llevamos una dictadura comunista en El Prat, con lo bueno y cono lo malo. Estoy sufriendo ostracismo y no recibo pseudo-críticas de mi libro. Quieren instrumentalizarme como charnega integrada. Siempre he ido a programas de televisión de mierda a hablar de mi libro, este es el único programa decente para hablar de literatura. Desgraciadamente, tengo que poner mi condición de militante por delante de la de escritora. Si no, nadie lo hace en este país, pero bueno. Me sacrifico. Soy una creyente no consciente, como decía Passolini, me encargaron el 'Réquiem catalanista', que no independentista. Ahora hay unas jornadas de Gramsci, alguna cosa buena que hace la CUP aparte de ser unos hippies".

"Que ojalá caiga un meteorito en la Lliberia Ona y lo reviente todo. Me da igual mi libro, la literatura, me da igual todo. Que se organicen las clases trabajadoras y pete todo de una vez. En El Prat de Llobregat las elecciones siempre van bien, llevamos una dictadura comunista en El Prat, con lo bueno y cono lo malo. Estoy sufriendo ostracismo y no recibo pseudo-críticas de mi libro. Quieren instrumentalizarme como charnega integrada. Siempre he ido a programas de televisión de mierda a hablar de mi libro, este es el único programa decente para hablar de literatura. Desgraciadamente, tengo que poner mi condición de militante por delante de la de escritora. Si no, nadie lo hace en este país, pero bueno. Me sacrifico. Soy una creyente no consciente, como decía Passolini, me encargaron el 'Réquiem catalanista', que no independentista. Ahora hay unas jornadas de Gramsci, alguna cosa buena que hace la CUP aparte de ser unos hippies". Xavier Graset: "Invocas la nación catalana y la interpretas. [...] Quieres conjurar una nación en crisis, quieres repensar la catalanidad".

"Invocas la nación catalana y la interpretas. [...] Quieres conjurar una nación en crisis, quieres repensar la catalanidad". Juana Dolores: "Repensar la catalanidad es hacer trampas al solitario, tenemos que desmontar la catalanidad de las clases dominantes de este país. [...]Tenemos que derrocar la catalanidad de los enemigos de clase. Al puto viejo de Trias a ver si le cae un meteorito encima. Quiero saber si Trias regularizará los alquileres, si parará los desahucios y si defenderá Barcelona para los catalanes y no para el turismo".

"Repensar la catalanidad es hacer trampas al solitario, tenemos que desmontar la catalanidad de las clases dominantes de este país. [...]Tenemos que derrocar la catalanidad de los enemigos de clase. Al de Trias a ver si le cae un meteorito encima. Quiero saber si Trias regularizará los alquileres, si parará los desahucios y si defenderá Barcelona para los catalanes y no para el turismo". Xavier Graset: "No insultes, mujer".

"No insultes, mujer". Juana Dolores: "Lo único que hacía Trias era criticar a Ada Colau, y Colau pobre se ha basado toda su campaña hablando de política de seguridad y su persona. Su gabinete de prensa lo hace fatal. Un presentador de TV3 tiene que decir a sus tertulianos que espabilen, que tomen partido, no puede ser que estés en la televisión pública cobrando una pasta. ¿Cuánto cobras tú? ¿Cobras 3000 euros? ¿Cobra eso algún tertuliano, Iolanda Batallé y por eso defiende a Trias? Me parece vergonzoso lo que hacéis. Todo suavecito como si hablarais de la compra del Mercadona. Me parece una vergüenza, tenéis una responsabilidad pública de trabajar en la tele pública de mi país".

"Lo único que hacía Trias era criticar a Ada Colau, y Colau pobre se ha basado toda su campaña hablando de política de seguridad y su persona. Su gabinete de prensa lo hace fatal. Un presentador de TV3 tiene que decir a sus tertulianos que espabilen, que tomen partido, no puede ser que estés en la televisión pública cobrando una pasta. ¿Cuánto cobras tú? ¿Cobras 3000 euros? ¿Cobra eso algún tertuliano, Iolanda Batallé y por eso defiende a Trias? Me parece vergonzoso lo que hacéis. Todo suavecito como si hablarais de la compra del Mercadona. Me parece una vergüenza, tenéis una responsabilidad pública de trabajar en la tele pública de mi país". Xavier Graset : "Intentamos hacer el trabajo bien".

: "Intentamos hacer el trabajo bien". Juana Dolores: "No lo hacéis. A ver si dimite el director y la cúpula de viejos de TV3 y que entren jóvenes y hacen una cosa mejor. No lo hacéis, el trabajo bien hecho".

"No lo hacéis. A ver si dimite el director y la cúpula de viejos de TV3 y que entren jóvenes y hacen una cosa mejor. No lo hacéis, el trabajo bien hecho". Xavier Graset: "Estamos sometidos a un control, el del Parlament".

"Estamos sometidos a un control, el del Parlament". Juana Dolores: "Sáltatelo, el control, como yo me lo estoy saltando ahora. No me expliquéis vuestra vida, saltárosla. Hoy era mi gran día y me lo he saltado. No me importa no hablar de mi libro después al día siguiente de las elecciones y no entiendo el análisis que hacen los medios, de acusar a las clases trabajadoras de votar a Vox, responsabilizarles de lo que está orquestado por las clases dominantes. Esconded la correlación entre renta baja y votar la izquierda y que la Sanidad no haya sido crucial a los debates y que lo haya desmantelado Convergència. No vengo aquí a hacer al payaso, lo siento mucho, Dios existe y me cambiasteis la fecha de la entrevista por el día siguiente de las elecciones y vengo aquí a cagarme en todo. Estoy en la TV de la burguesía catalana que se esconde tras la socialdemocracia, que es el cáncer de las clases trabajadoras que sufren la ineptitud de los políticos y de los periodistas de la TV pública. Nada más".

"Sáltatelo, el control, como yo me lo estoy saltando ahora. No me expliquéis vuestra vida, saltárosla. Hoy era mi gran día y me lo he saltado. No me importa no hablar de mi libro después al día siguiente de las elecciones y no entiendo el análisis que hacen los medios, de acusar a las clases trabajadoras de votar a Vox, responsabilizarles de lo que está orquestado por las clases dominantes. Esconded la correlación entre renta baja y votar la izquierda y que la Sanidad no haya sido crucial a los debates y que lo haya desmantelado Convergència. No vengo aquí a hacer al payaso, lo siento mucho, Dios existe y me cambiasteis la fecha de la entrevista por el día siguiente de las elecciones y vengo aquí a cagarme en todo. Estoy en la TV de la burguesía catalana que se esconde tras la socialdemocracia, que es el cáncer de las clases trabajadoras que sufren la ineptitud de los políticos y de los periodistas de la TV pública. Nada más". Xavier Graset: "Si todo está cagado y meado, qué hacemos, si todo lo hacemos mal...".

"Si todo está cagado y meado, qué hacemos, si todo lo hacemos mal...". Juana Dolores: "Venir aquí a cagarse en todo como hago yo, tú no puedes porque llevas corbata".

"Venir aquí a cagarse en todo como hago yo, tú no puedes porque llevas corbata". Xavier Graset: "Llevo corbata porque estoy gordo y me tapa la barriga, soy igual con corbata que sin".

"Llevo corbata porque estoy gordo y me tapa la barriga, soy igual con corbata que sin". Juana Dolores: "No tengo mucho más que decir".

"No tengo mucho más que decir". Xavier Graset: "Pues dejémoslo estar, ¿no? Nos ha dado un repaso, que todo lo hacemos cagado y meado".