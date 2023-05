Menudo bombazo que nos ha dado Marta Peñate, por lo menos a priori. Ha subido un vídeo a su cuenta de Tiktok recriminando a su pareja, Toni Espina, que le haya sido infiel.

Marta Peñate piensa en futuro. Y en ese futuro, son uno más. Se trata de su hijo. La ex de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha hablado abiertamente de su embarazo en las redes sociales.

Marta Peñate saltó a la fama en 2015, cuando entró a la casa de "Gran Hermano" 16. En aquella edición todos los participantes tenían un secreto que ocultar. En aquella edición participaron algunos personajes como Sofía Suescun, Suso Álvarez o Maite Galdeano. Peñate acabó en quinto lugar en una edición en la que ella contaba con una gran ventaja: conocía todos los secretos de sus compañeros.

En aquel programa demostró ser todo un animal televisivo, por lo que en la cadena la “ficharon” para la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', rodada en plena pandemia. Entró con su novio, Lester Duque, con el que llevaba 11 años, y acabaron cada uno por su lado.

De allí pasó al gran reality de la televisión en España, 'Supervivientes'. En el programa de 2022, donde acabó como segunda, en una edición que se llevó Alejandro Nieto y en la que también participaron Nacho Palau, Anabel Pantoja, Yulen Pereira o Kiko Matamoros.

Desde entonces, Marta Peñate es colaboradora habitual en programas de Telecinco. Eso le ha dado mucha notoriedad, lo que le ha servido para convertirse en toda una "influencer".

Y ha sido precisamente en las redes sociales, donde Marta Peñate ha hecho su sorprendente afirmación. "Últimamente, estoy tomando un montón café. Me dijeron que por el tema de mi embarazo y demás tomase poco, y me estoy cebando", comenzó explicando la tertuliana, que aclaró: "Pero bueno, como todavía no estoy con el proceso de embarazo, me permito más café de la cuenta".

Peñate adjunto un texto al vídeo: "Como todavía me queda un poquito para mi proceso de embarazo, no importa mucho, pero debería de ir bajando la dosis. Me estoy tomando cuatro al día".

@martapenateamador HEMOS PILLADO LOS CUERNOS A TIEMPO. Gracias a que me he enterado antes de que pasen… GRACIAS TIKTOK por tanto. ♬ sonido original - Marta Peñate Amador

Toni Espina le es 'infiel'

Marta Peñate ha colgado un vídeo en sus redes sociales teniendo una discusión con Toni Espina por supuestamente haberle sido infiel. Lo que no se sabe hasta el final del documento es que, según ella, lo habría visto en un vídeo de Tiktok, por lo que todo se trataba de una desagradable broma que el extronista se ha tomado con mucho humor.