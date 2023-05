Encontrar el amor hoy en día es cada vez más fácil gracias a las aplicaciones de citas, aunque conectar de verdad y tener química es lo más complicado. Muchos lo consiguen y conocen a su media naranja a través de internet e incluso gracias al programa 'First Dates' de Cuatro, que se emite seis días a la semana y no ha cambiado su fórmula en todos los años que lleva de emisión por el exitazo que tiene.

El presentador del programa, Carlos Sobera, contó en una entrevista a 'El Mundo' que "el secreto del éxito de 'First Dates' está en el interés del ser humano en el amor" y destacó la gran diversidad de personas, formas de querer y sexualidades que habían pasado por el programa, algo que le enorgullecía porque habían sido capaces de "naturalizar absolutamente todo".

Alba, enamorada de las ensaimadas

'First Dates' ha dado a la audiencia momentazos que se han hecho muy virales y es que hay muchas personas, como bien explica Sobera, que tienen unos gustos e intereses muy particulares.

Es el caso de Alba, una mallorquina de 27 años que acudió al programa con la intención volver a "sentir algo parecido al amor" y se encontró con Marc, un programador informático al que le encanta cocinar, algo que ambos tienen en común, ya que la joven descubrió hace poco que le encanta la repostería, de hecho, dejó su trabajo de profesora de inglés para estudiar cocina.

Ahora, la mallorquina solo siente amor por la gastronomía, por eso acudió a First Dates. "He descubierto recientemente que me quiero dedicar a eso. Lo que siento cuando tengo unas ensaimadas en el horno, que me quedo mirándolas, no lo siento con nadie y nada más", admitió la joven.