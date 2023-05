Anoche Telecinco emitió la última 'Sálvame Fashion Week'. Y lo hizo, con una gran variedad de diseñadores, colaboradores y vestuarios, pero también de contenido.

El programa empezaba con un emotivo desfile en el que los colaboradores se despedían de su programa, aunque todavía quedan cuatro semanas de emisión. De fondo, el representante belga en Eurovisión 2023, Gustaph interpretaba 'Because of you'. Cada protagonista llevaba una camiseta blanca con letras impresas que juntas conformaban un mensaje de despedida: "Con vosotros el camino siempre vale la pena. Sólo muere lo que se olvida. Sálvame vivirá siempre porque vuestro apoyo nos hace eternos, y el final es su principio".

En torno a esa despedida giró el show de este año, como no podía ser de otra manera. María Patiño tomó la palabra para agradecer a la audiencia por el respaldo durante estos años: "Gracias de corazón a todos. Gracias, compañeros. Perdonadme por la emoción, pero esta frase dice mucho. Es lo que sentimos y lo que queremos transmitir. Bienvenidos a esta edición tan especial de Sálvame Fashion Week. Va a ser auténtica, hecha con todo lo que podemos ofreceros; va a ser especial porque queremos seguir haciéndoos disfrutar a vosotros porque os lo debemos todo", comunicó emocionada.

Su compañera Adela González cogió el relevo para continuar con el mensaje: "No estamos solas, estamos con nuestros compañeros, con la gente que nos acompaña aquí, y con la gente que desde hace 14 años nos acompaña cada día", decía la periodista. Seguidamente, Patiño retomaba la palabra para mandar un mensaje a Jorge Javier Vázquez, ausente por baja médica. "Estás aquí con nosotros porque siempre vas a estar. Te mando un beso enorme".

Además, Belén Esteban decidió saltarse el guión, interrumpiendo estos discursos de sus compañeros, para también reflejar su opinión: "Quiero dar las gracias a una productora que se llama La Fábrica de la Tele. Quiero dar las gracias a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, nuestros jefes, a producción, a guionistas... Voy a decir algo que va a sonar raro: Gracias Mediaset por dejarnos hacer durante 14 años la televisión que ha hecho feliz a mucha gente. Gracias".

La gala estuvo repleta de momentazos, como el accidente de Terelu Campos, o las pasarelas de Belén, y proclamó a Cristina Porta como ganadora ante la sorpresa del resto de los concursantes y de la miembro del jurada Ágatha Ruiz de la Prada. Lágrimas, emoción, espectáculo, música, indirectas, accidentes, mensajes y entrega, así fue el principio del fin de 'Sálvame'.