La décima edición de ‘Tu cara me suena’ regresa esta noche a Antena 3 (22:10 horas). En la gala de este viernes, Miriam Rodríguez imitará a Meghan Trainor, interpretando el tema ‘Made you look’; Agustín Jiménez, David Fernández y Juanra Bonet, se meterán en la piel de José Luis Perales, y darán voz al tema ‘Que canten los niños’; Andrea Guasch se atreverá con ‘Las campanas del amor’, de Mónica Naranjo; Josie se vestirá de El Príncipe Gitano para interpretar ‘Tani’; Anne Igartiburu se convertirá en Amaia para cantar el ‘Bienvenidos al show’; Susi Caramelo imitará al madrileño C. Tangana, para cantar ‘Ingobernable’; Alfred García se animará a hacer bailar al público a los telespectadores con el tema de ‘Bye, bye’, de David Civera; la gaditana Merche se meterá en la piel de Mon Leferte para interpretar ‘Tu falta de querer’; y Jadel imitará al inconfundible Camilo, con su canción ‘Pegao’. Además, el programa contará este viernes con la actuación especial de Mantra, de ‘UPA Dance’ como invitado de la noche, para interpretar el mítico himno de la serie, ‘Sámbame’.

Por su parte, la cuarta edición de la ‘Sálvame Fashion Week’ será la apuesta de Telecinco (22:00 horas). El programa presentado por Adela González y María Patiño rendirá tributo a la moda española, reconocerá el talento de los nuevos valores y rendirá homenaje a la figura de Lola Flores en el centenario de su nacimiento a través de estilismos inspirados en sus películas más recordadas. Terelu Campos, Kiko Hernández, Carmen Borrego, Lydia Lozano, Cristina Porta, Antonio Montero, Gema López, Pilar Vidal, Kiko Matamoros, Maestro Joao, Belén Esteban, Chelo García Cortes, Marta López, Carmen Alcayde, Alonso Caparrós y Víctor Sandoval serán los colaboradores de ‘Sálvame’ que desfilarán en los 8 desfiles temáticos. Chris Hemsworth navega en La 1 La 1 de TVE emite esta noche un nuevo pase de ‘En el corazón del oceáno’ (22:15 horas). En el invierno de 1820, Owen Chase (Hemsworth) y otros marineros de la tripulación del Essex sobrevivieron en alta mar en durísimas condiciones después de que el barco chocara con una enorme ballena blanca. Owen, obsesionado con la idea de dar caza al cetáceo, se enfrentó a las tormentas, al hambre y a la desesperación. Inspirada en la historia real en la que se basó Herman Melville para escribir el famoso relato 'Moby Dick'. Vin Diesel y Charlize Theron, a todo gas en Cuatro Cuatro programa esta noche (22:00 horas) un nuevo pase de ‘Fast & Furious 8’. Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia fuera del juego y el resto de la pandilla exonerada de todo cargo, el equipo está instalado en una vida aparentemente normal. Pero cuando una misteriosa mujer (Theron) seduce a Dom (Diesel) para regresar nuevamente al mundo del crimen, se ve incapaz de rechazar la oportunidad, traicionando así a todo el mundo cercano a él. A partir de ese momento todos se enfrentarán a pruebas como nunca antes habían tenido. Desde las costas de Cuba y las calles de Nueva York hasta las llanuras del mar de Barents en el océano Ártico, nuestra fuerza de élite recorrerá el globo para impedir que un anarquista desencadene el caos en el mundo... y por supuesto para traer de vuelta a casa al hombre que les hizo una familia. ‘Equipo de investigación’ será la apuesta de laSexta en la noche de este viernes (22:30 horas). En esta ocasión, el programa presentado por Gloria Serra estrena ‘Clavadas’, un reportaje sobre los precios abusivos. La periodista y su equipo viajan a Ibiza, el lugar más caro del Mediterráneo. Allí, tomar el sol en una hamaca doble cuesta 100 euros, más 500€ de consumición mínima. Sin embargo, los ayuntamientos de la isla marcan por ley 10 euros por hamaca y 10 por sombrilla. El espacio ha comprobado la impunidad ante el negocio ilegal del alquiler de hamacas. Las ferias y fiestas populares sacan a la luz precios desorbitados. ¿Una consumición de pie y en un plato de plástico justifica facturas más elevadas que las de un restaurante tradicional? El programa muestra el fraude que hay detrás de la clavada del nuevo plato de moda: las zamburiñas. ¿Puede el consumidor reclamar?, ¿está protegido por la normativa?