La sólida amistad entre dos concursantes de la edición actual de 'Supervivientes' parece haber llegado a su fin. Adara y Asraf han experimentado un intenso desacuerdo que los ha llevado a tomar caminos separados durante la fase final del programa.

El novio de Isa Pantoja ha enfrentado numerosos conflictos con sus colegas de concurso. Su integración en el grupo no fue del todo exitosa, pero Adara se convirtió en uno de sus mayores apoyos durante la consolidación. Sin embargo, todo parece haber cambiado debido a un reproche que Asraf le hizo a su amiga hace algunos días.

"¿Ayer comiste cangrejos Adara? Es que se han dejado cáscaras ahí y no sé quién ha sido", preguntó el concursante después de que una de sus compañeras lo señalara a ella. Esta pregunta no fue bien recibida por la exgranhermana, quien, tras negarlo, adoptó una actitud defensiva.

"No me está molando nada lo que está pasando, nada, nada. No me está molando nada. Te lo dije detrás de cámaras. No soy gilipollas. Gilipollas no soy. Se está acercando la final y a mí que me peguen la puñalada a estas alturas creo que no me lo merezco", expresó entre lágrimas.

La joven ha sido especialmente crítica con Asraf, incluso cuando este intentaba resolver el conflicto. Además, Adara se burló de su compañero junto a Alma Bollo cuando este se alejó del grupo después de la discusión.

La actitud de Adara ha desconcertado en gran medida a los espectadores, quienes han inundado las redes sociales con críticas hacia la concursante por su exagerada reacción y su negativa a entablar una conversación con su antiguo amigo.

"Está cargándose su concurso" o "como Adara no cambie la actitud, va a perder mi voto para la final" , fueron algunas de las reacciones de la audiencia tras presenciar la acalorada discusión.

Adara se acaba de cargar su concurso, por mala concursante justo por eso #TierraDeNadie12 — HortensiaGarrapiñada (@HGarrapinada) 23 de mayo de 2023

Adara estaba de camino a ganar supervivientes pero me temo que está cargándose su concurso. Esta quedando como una desquiciada. Que pena. #TierraDeNadie12 #ConexiónHonduras12 #Supervivientes2023 #asrafreydelfuego — LOST BOY (@lostboy7808) 23 de mayo de 2023

Desde hoy, y a no ser que haya algún cambio en su concurso, me bajo del barco de Adara. Su actitud con Asraf me ha parecido muy sucia. #TierraDeNadie12 — Izainas (@izainas) 23 de mayo de 2023