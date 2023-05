El emocionante episodio de MasterChef 11 del pasado lunes mantuvo a los concursantes en vilo con un desafiante reto que involucraba cortar verduras mientras rodeados de fuego. Tras superar esta prueba, se les encomendó la tarea de crear un nuevo plato utilizando el mismo ingrediente anterior, pero aplicando técnicas culinarias vanguardistas.

En un momento dado, Pepe Rodríguez anunció la llegada del invitado especial de la noche, destacando que era la primera vez que visitaba el programa, aunque ya habían cocinado para él y su equipo en una prueba anterior fuera de las cocinas: Miguel Bosé.

La concursante Claudia fue quien más sorprendida quedó al ver al artista entrar al plató. "Por favor no me lo puedo creer. Sé todo de él [de Miguel Bosé] porque he tenido que estudiarme toda su vida por la serie y ahora mismo lo tengo delante", decía emocionada la aspirante, queda vida a Elsa Martinelli en la serie biográfica del cantante, actriz con la que Bosé grabó la película El clavel rojo, en 1976

Pepe Rodríguez aprovechó la oportunidad para agradecer públicamente la visita de Bosé al programa y elogiar su pasión por la cocina. De hecho, el cantante compartió con los concursantes su amor por los fogones, revelando que él mismo se encarga de cocinar en su casa. "Para mí la cocina es pasión. Empecé a cocinar con mi abuela materna. Y luego con la tata aprendí la cocina tradicional española. Es pasión y terapia, cuando cocinamos se nos van todos los males. Y luego compartir", confesó.

Esta visita a uno de los programas más vistos de la televisión en España ha sido muy criticado en redes sociales debido a las últimas polémicas que ha protagonizado el cantante, entre las que se encuentra la lucha judicial de su expareja Nacho Palau por la custodia de sus hijos y las declaraciones que ha hecho sobre la pandemia en los últimos años.

Miguel Bosé sigue su tour por TVE.🤫 https://t.co/aoCelg86n0 — 🅼🅸🆂🅸🅵🆄🐈‍⬛🐾 (@Misifu72) 23 de mayo de 2023

Es vergonzoso el lavado de imagen a Miguel Bosé, hoy en #MasterChef, con nuestros impuestos. A ver, que este mamarracho ha estado diciendo en plena pandemia que no nos pusiéramos mascarilla, que no nos vacunáramos y QUE NOS IBAN A METER MICROCHIPS EN LAS VENAS — Pedro Moreno 🇪🇸🏳️‍🌈🔻 (@PedroMo60641664) 22 de mayo de 2023

Miguel Bosé se compró cuatro hijos, cuando se separó los repartieron como si fueran jarrones y ahora cuando habla de ellos dice que solo tiene dos.#MasterChef — Ale Aragón (@ale_araf) 22 de mayo de 2023