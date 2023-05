Nuevo capítulo del culebrón protagonizado por Ginés Corregüela en 'Supervivientes'. El exconcursante, que esta noche se someterá al polígrafo en el 'Deluxe', acudió a plató y pudo hablar con su hija Miriam a través de una llamada telefónica. A pesar de que todavía no habían hablado por privado, ambos estuvieron dispuestos a lanzarse reproches de todo tipo ante las cámaras.

"He estado dos días esperando. Has llamado a todo el mundo menos a mí, que he estado ahí dando la cara", comenzó diciéndole la joven a su padre sin ocultar su tremendo enfado por lo sucedido en los últimos meses. "Qué orgullo tengo de haber ido y de arrepentirme cada día más de todo lo que has ido haciendo y diciendo", espetó ante la frialdad de Ginés. "¿Sí? Vale, vale", se limitaba a decir el tiktoker.

"Ahora mismo no tengo las puertas abiertas, porque creo que me las has cerrado en la cara. Aunque te rías y te haga gracia, a mí no me la hace", continuó exponiendo Miriam. Ginés, por su parte, afirmó que está dispuesto a hablar con ella cuando esté preparada: "Cuando tú quieras me llamas y hablamos. Yo no quiero que estés mal, quiero que estés bien y tranquila".

Más adelante, Ginés hizo un poco de autocrítica: "Sé perfectamente lo que he hecho, ha sido por parte mía una cagada, pero se ha hecho y lo estoy asumiendo. No soy tan malo como dicen. Sé lo que quiero perfectamente y tienen que respetarme". "Un hijo es para toda la vida, daría la vida por ella", quiso dejar claro el rey de los bocadillos, que no obstante, dejó caer que "ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos".

"La quiero con locura. Está enfadada y le pido perdón, si tengo que ir de rodillas lo haré, pero como padre me duele mucho. Tiene que respetarme, tengo que hacer mi vida con quien yo quiera", aseguró el superviviente, que acabó emocionándose: "Cuando quiera hablar conmigo, estoy aquí para lo que haga falta".

Por último, Ginés afirmó que está "superenamorado" de Yaiza y no tiene ninguna intención de romper su relación con ella: "Quien se quiera montar en mi barco, que se monte. Si me equivoco, me equivoco yo, que ya soy mayorcito".