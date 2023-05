Desde que Belén Esteban se separó de Jesulín de Ubrique, la colaboradora de televisión, ha hecho pública su versión sobre la relación que mantiene con su hija, Andrea Janeiro. Sin embargo, la princesa del pueblo, lleva cerca de cinco años en silencio porque su hija así se lo pidió al cumplir la mayoría de edad.

Todo estaba tranquilo hasta que Jesulín de Ubrique ha vuelto a reaparecer en la televisión. En primer lugar, el torero ha grabado un documental sobre su vida, ha participado en varios programas de varias cadenas y esto puede estar motivado por una razón de peso.

El tema económico parecer ser la razón de esta exposición mediática después de huir de los medios durante tantos años y es que sus empresas no generan beneficios desde hace varios años. ¿Está arruinado Jesulín de Ubrique? Es complicado responder a esta pregunta, pero lo que sí parece ser seguro, y más ahora con una nueva boca que alimentar, es que los ingresos se quedan cortos y los gastos parecen ser demasiados.

La colaboradora, por su parte, apunta que el dinero que gana o ha ganado con su profesión, sus empresas o su colaboración en medios, nunca llega a su primogénita, a Andrea. “Hay que mantener a todos”, recuerda Belén, muy enfadada.

La confesión de Belén

De todos es sabido que Jesulín de Ubrique no se ha portado bien con Andreíta. Desde que esta es muy pequeña la relación con su padre ha sido muy distante. “No es ni fluida ni no fluida, no hay relación”, aseguran en ‘El Programa de AR’. Belén está cansada de callarse y, aunque lo hace por petición de su hija, no entiende que Jesulín se haya desentendido de ella. La princesa del pueblo asegura que su niña tiene “una carrera con matrícula de honor” y otras “no tienen ni oficio ni beneficio”, dice mandando una indirecta a Julia Janeiro, hermana de Andrea. Pero eso no es lo peor. Lo que más le habrá dolido a Jesulín es enterarse de que el “verdadero padre” de Andreíta es Miguel Marcos, pues es él quien le ha cuidado.

“Tengo que agradecer a dos personas en mi vida, a mi padre, que era su ojito derecho, a mi madre, a mis hermanos y a mis cuñadas, pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín, que ese ha sido el verdadero padre de mi hija”. Belén Esteban rompe su silencio y le da a su marido el lugar que se merece.. “Él es el que se ha preocupado de tu primogénita”, le ha dicho a Jesulín de Ubrique.