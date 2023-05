Terelu Campos se mostró molesta este jueves por las palabras que Carmen Borrego realizó sobre el estado de salud de su madre, María Teresa Campos, censurándolas en 'Sálvame': "Me pilló absolutamente sin conocimiento de ello".

"Hay cosas que no comparto porque creo que hay cosas que no dejan de pertenecer a nuestra privacidad con ella, a la nuestra”, aseguró Terelu en el programa de las tardes de Telecinco, afirmando que algunos detalles les parece que son "innecesarios”.

A tenor de las declaraciones que Borrego realizó, Terelu también comentó que le envió un mensaje a su hermana pidiéndole que parase: “Le dejé claro hasta qué punto me pareció donde ella traspasó los límites".

“Yo he hecho un blog de mi madre, pero lo único que he puesto es decir que mi madre ya no es la que era. Si hubiera un respeto real de la prensa nosotros podríamos tener, en principio, la posibilidad de mover a mi madre de una forma más segura para evitar para mí un morbo innecesario", añadió Campos, asegurando que "no hay fisuras" en su relación con ella: "No tuvo ninguna mala intención".

Hace unos días, Borrego, que mantiene un conflicto abierto con su hijo, matizó que en estos momentos lo que más le preocupa es su madre: "Está siendo un año muy duro. Más por mi madre quizás que por mi hijo, porque lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución. Desgraciadamente, lo de mi madre ya es difícil".

La colaboradora se mostró partidaria de hablar "con naturalidad" sobre el estado María Teresa Campos: "Eso de esconder o que parezca que hay algo malo... No hay nada malo, hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo". "Tenemos la suerte de tenerla y de que nos conozca, y eso hoy por hoy para nosotras es muy importante", admitió.