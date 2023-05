Tras el fulminante cierre de ‘Salvame’, y aclarado cuál será el programa que lo sustituirá, que liderará Ana Rosa Quintana, la incógnita era cuál será a partir de ese anunciado 16 de junio, que puede ser antes o después, el futuro de Jorge Javier Vázquez, su presentador desde que se comenzó a emitir desde hace 14 años. Por lo pronto, su contrato con Mediaset expira el año 2025, según anunciaba él mismo en el programa ‘La tarda de Catalunya Ràdio’, que presenta y dirige Elisenda Carod.

El comunicador, que es colaborador desde hace dos temporadas de ese programa de la emisora de la CCMA, donde llegó para hablar de la vida y ha acabado hablando de la vida, ya que para él confesaba que le resultaba terapéutico, ha charlado con su ‘jefa’ sobre otros temas, como que cuando se acabó el programa ‘Tomate’, antecesor de ‘Salvame’, ya había pensado que se habría acabado su carrera y, evidentemente, no fue así, que no tenía nada contra Ana Rosa, la usurpadora de su franja, y que le había dado dos besos, así como que hace 10 años la cancelación de su programa le habría dejado destrozado y que en cambio ahora no ha sido así porque hace años que vive sin miedo.