'La isla de las tentaciones' ha cautivado a la audiencia desde su lanzamiento en Telecinco en 2020. Aunque Mónica Naranjo fue su presentadora original, ahora es Sandra Barneda quien lo conduce.

El programa reúne a cinco parejas con problemas en su relación en una isla paradisíaca en la República Dominicana para poner a prueba su amor. Tanto hombres como mujeres son alojados en dos casas diferentes con diez solteros del sexo opuesto para que decidan si pueden resistir la tentación de caer en una infidelidad. Durante su estancia en la isla, los participantes tienen la oportunidad de disfrutar de citas románticas, fiestas y otras actividades que fomentan la convivencia con los solteros.

Desde su estreno, 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en un auténtico éxito en las redes sociales y en la audiencia. Los participantes han generado tensión y drama, manteniendo al público expectante para conocer el desenlace de cada pareja.

La sexta edición del reality llegó a su fin el lunes pasado, y los protagonistas han comenzado a dedicar tiempo en sus redes sociales o canales de Mtmad a algunas polémicas que han quedado sin resolver durante su participación en el programa.

Del amor al odio: así se enteró Naomi de la traición de Laura con Keyla

A pesar de que la concursante gallega fue un gran apoyo para ella durante su participación en el reality y que habían estado conviviendo un tiempo, la gallega comenzó a tener actitudes extrañas como que no le contestaba a los mensajes. Al poco tiempo, Naomi se dio cuenta de que Keyla y Laura subían stories a Instagram en los mismos lugares, algo que le sorprendió, sin embargo, su confidente en la isla le aclaró que ambas estaban trabajando en la misma discoteca y que por eso pasaban tiempo juntas.

Un día, cuando todas las chicas de 'La isla de las tentaciones' habían quedado para estar juntas y ver uno de los capítulos de la temporada en la que participan. Laura decidió salir de fiesta en vez de quedarse con ellas. "Vi en las stories que Keyla y Laura estaban de fiesta juntas y no era la discoteca donde dicen que trabajan", ha apuntado Naomi, que se molestó mucho porque se había desplazado expresamente para ver a Laura. Al día siguiente, según explica, quedaron todas las chicas para comer y en un momento, vio que Laura había recibido un mensaje de WhatsApp de la canaria, algo que le sorprendió mucho. Entonces, Naomi enfrentó a Laura y le preguntó sobre su relación con Keyla, pero esta negó que fueran amigas, aunque la valenciana le insistió en que le confesara la verdad, algo que no ocurrió. "Tía, eres una falsa", le dijo Naomi a Laura, que terminó por abandonar el restaurante diciendo que había tenido un ataque de ansiedad. "Saúl empezó a enviarme mensajes de directos a mí y a mi prima insultándonos", explica la valenciana.

"Cuando nos dieron la fecha del debate, Laura me escribió enviándome un audio de tres minutos pidiéndome disculpas diciendo que 'sí era amiga de Keyla' pero que no sabía como decírmelo", explica Naomi, que está muy indignada por la situación, ya que la gallega estuvo negándole durante 6 meses que tuvieran una amistad con la tentadora de Adrián y que, además, le pidió que no sacara el tema en el debate algo que, como es evidente, no hizo.