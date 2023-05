La cancelación de 'Sálvame', que hará su última emisión el próximo 16 de junio, dejando sin trabajo a muchos de sus trabajadores, ha generado un debate en la opinión pública. Aunque algunos consideran que es un acierto su cancelación, otros defienden su papel en el panorama televisivo.

En el grupo de los primeros se encuentra el exjugador de fútbol Gerard Piqué, quien ha expresado su alegría por la noticia: "Hemos hecho que se acabara 'Sálvame'", ha afirmado, bromeando sobre la incorporación de un nuevo programa deportivo en la parrilla televisiva: "No era por contrato que impuse que se acabase"

Además, Piqué ha mostrado su opinión sobre el programa de Telecinco: "Que se haya acabado no me parece mal. Es indecente todo lo que hacen en este programa, todo es mentira. Además, es mejor para la sociedad que se haya acabado", ha comentado durante su intervención en el programa 'After Kings', donde los dirigentes de los equipos de la Kings League conversan sobre los resultados y otros temas de actualidad.