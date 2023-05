Tamara Falcó ha empezado mayo con mal pie. Durante la noche de ayer, a solo dos meses de su boda con Íñigo Onieva, la hija de Isabel Preysler sufrió un accidente antes de su participación en la tertulia de actualidad de 'El hormiguero'. Como consecuencia de una caída, entró en el programa de Pablo Motos con muletas y con la ayuda del propio presentador del formato.

La colaboradora, que ayer estuvo acompañada de su perrita Jacinta, empezó explicando el motivo de su lesión: "Venía corriendo a la tertulia. Me gusta llevar los zapatos un poco grandes y me he caído".

"He pensado... Hombre, aquí venimos todos lisiados cuando hay que venir. Así que, show must go on", añadió Falcó, que se tomó este contratiempo con sentido del humor y prefirió restarle importancia: "Es un pequeño esguince".

La marquesa de Griñón, que entre risas comentó que se trataba de su primera lesión de este tipo, recibió una advertencia por parte de Nuria Roca. "Pues ya verás mañana", comentó su compañera en referencia al dolor que podría aparecerle en las próximas horas.

Después de que Motos le comentara que quizás le ponen escayola, Falcó descartó por completo esa posibilidad. "No creo, ahora voy a ir a mi fisio y dice que me lo recoloca", aseguró la tertuliana, que tal y como había dicho, después del programa acudió a una clínica para poner remedio cuanto antes al problema.