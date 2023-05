Durante la tarde de ayer en 'Sálvame', Terelu Campos quiso pronunciarse sobre la publicación de una noticia que apuntaba a que podría tener nuevo novio. La revista Semana llevó en su portada una fotografía de la presentadora junto un hombre bajo el titular "ilusionada de nuevo", una información que ella misma se encargó de desmentir tajantemente en su programa.

"Tengo muy poco que decir, la verdad", comenzó diciendo tras la emisión de un vídeo que recogía el contenido del reportaje en cuestión. Según la mencionada publicación, la hija de María Teresa Campos disfrutó de una "romántica cita para dos" que finalizó en su casa: "Una vez terminada la larga sobremesa, la pareja se subió en un coche que les llevó directamente a la casa de la presentadora". Además, la revista señalaba que el vehículo salió minutos después del edificio "solo con el conductor y sin rastro del acompañante".

Sin embargo, parece que Terelu no tiene ninguna nueva ilusión en el terreno sentimental. Así lo dejó claro ayer desde el programa vespertino de Telecinco: "La revista sabe perfectamente que la información que da es absolutamente incierta. El director de lo revista sabe que se la han colado".

"Esta persona entra en el garaje de mi casa con mi conductor. El conductor me sube a mi casa porque soy una tarada que no sube sola en ascensor, eso lo sabe todo el mundo que me conoce", continuó explicando la presentadora. Además, aseguró que el conductor tardó unos minutos en bajar de nuevo para llevar a casa a su acompañante.

"Tengo poco que decir, es un amigo y salgo con amigos, claro que sí. La pena es que me podríais sacar con cada amigo", afirmó antes de zanjar el asunto: "Solo me gustaría que se le dejara en paz, nada más. Muchas veces le jodemos la vida a gente anónima".