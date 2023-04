'Yo soy la venganza' es El Taquillazo elegido por laSexta para esta noche a las 22:30 horas. La cinta fue estrenada en 2016 y está dirigida por Chuck Rusell. John Travolta, Michael Urriquia y Amanda Schull encabezan el reparto del largometraje. Stanley es un hombre corriente con una vida tranquila asentada en la rutina y el amor incondicional hacia su mujer. Sin embargo, de la noche a la mañana, todo cambia y su mundo se derrumba cuando su esposa es asesinada por un criminal que no deja ningún rastro. Así, inicia un camino de venganza contra varios oficiales de policía corruptos, al ser incapaz de descubrir al asesino de su mujer.

Bárbara Rey vuelve a Antena 3

Antena 3 emite esta noche a las 22:45 un nuevo episodio de la docuserie 'Una Vida Bárbara'. En esta tercera entrega, Bárbara Rey narra los episodios más traumáticos de su vida. Bajo el título de 'Bárbara y Ángel', este se centra en las múltiples infidelidades, los maltratos sufridos durante años y las enormes dificultades de la artista hasta conseguir el divorcio en 1989, aunque Ángel lo firmó 9 años más tarde. Modelo, cantante, actriz, vedette, reina de los platós de televisión y con un mediático matrimonio con Ángel Cristo. Son muchas las portadas de revistas y prensa rosa en general que han hablado de Bárbara, pero muy pocos los que conocen realmente la vida de María García.

La 1 de TVE emite esta noche a las 22:50 horas un nuevo episodio de 'Los Pacientes del Doctor García'. En el capítulo, el joven diplomático Manuel Arroyo Benítez (Tamar Novas) trabaja al servicio de la República de España en Londres. Su misión: favorecer el apoyo de las democracias al Gobierno legítimo. Allí lo aborda una joven estadounidense, Margaret 'Meg' Williams (Stephanie Cayo). Meg, muy bien relacionada, se convierte en su mejor aliada y también en su amante. La eficacia de Manuel le depara un destino nuevo: infiltrarse bajo una identidad falsa en el Madrid asediado para controlar las luchas internas en el bando republicano. Meg y Manuel se despiden pensando que no volverán a verse. Una vez en Madrid, Manuel desmantela una conspiración antigubernamental. Los quintacolumnistas que la impulsan atentan contra él y lo abandonan. Manuel se recupera de sus heridas en el domicilio de Guillermo (Javier Rey). Pero Amparo (Verónica Echegui) no se fía de Manuel y el sentimiento es mutuo: no les faltan motivos. Por otra parte, en Portugalete, el soldado franquista Adrián Gallardo (Jon Olivares) recibe una oferta insólita de su superior: defender a su batallón como púgil en un crucial combate de boxeo.

Javier Cámara, ministro en Cuatro

Cuatro ofrece esta noche a las 22:50 horas dos nuevos capítulos de 'Vota Juan'. En los episodios, aceptar un jamón extremeño de más de 600 euros se convertirá en un auténtico quebradero de cabeza para Juan Carrasco, quien, presionado por su asesor, se verá obligado a devolverlo para proteger su imagen política. Por otra parte, Juan viaja a Logroño para acudir a la reunión de antiguos alumnos del instituto, donde desea presumir de sus logros ante aquellos que le hicieron la vida imposible durante su infancia. Durante la fiesta, a la que acude con Macarena, ésta recibe una llamada de Carmen que le informa que el presidente va a presentarse a la reelección y está utilizando a Carrasco para deshacerse de los demás candidatos. Tras conocer la noticia, Juan se siente perdido y teme que tenga que verse abocado a abandonar la política.

Telecinco emite esta noche a las 23:00 horas un nuevo capítulo de 'Desaparecidos. La serie'. En el episodio, un tercer coche abandonado en las inmediaciones del pantano y el hallazgo del cadáver de una de las mujeres desaparecidas desata el pánico y la inseguridad en la zona. Santiago y los efectivos del Grupo 2 redoblarán sus esfuerzos para esclarecer los hechos.