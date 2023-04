'Ya es mediodía' ya encontró a la persona que cubrirá el puesto de Alba Carrillo. Después de que se diese a conocer que la productora no renovó el contrato de la modelo, el espacio de Telecinco fichó como su nueva colaboradora a Irene Junquera, que debutó este martes.

En su primer día, Junquera no estuvo presente en la sección 'Fresh', pero sí trató junto a Ricardo Reyes (Deportes Cuatro) otros temas relacionados con el fútbol como las novedades en el caso de Dani Alves tras su nueva declaración ante el juez o el divorcio de Hiba Abouk y Achraf Hakimi, acusado este último de agresión sexual. “Se incorpora y lo celebramos”, expresó Joaquín Prat en su presentación.

Irene Junquera es uno de los rostros habituales de la programación de Mediaset. Después de formar parte de 'El chiringuito de Jugones' y 'Zapeando' en Atresmedia, en el año 2017, fichó por el grupo de Fuencarral para ser copresentadora de 'All you need is love... o no'. Su último proyecto en sus canales es 'El desmarque de Cuatro', formato del que es colaboradora habitual.

Se da la casualidad que Irene Junquera también fue concursante de 'GH VIP' como Alba Carrillo. Para ser más exactos, la periodista y la modelo participaron en la séptima edición del reality de Telecinco con distinto resultado, ya que Junquera fue la quinta expulsada y Carrillo se convirtió en finalista.

Cabe recordar que Alba Carrillo fue despedida como colaboradora de 'Ya es mediodía' y no se espera que fiche por otro programa de la actual Mediaset. Fuentes de Unicorn Content consultadas por YOTELE señalan que el contrato de Alba Carrillo con el espacio finalizó el pasado 31 de marzo, no siendo renovado, por lo que ha provocado su salida del equipo de colaboradores habituales.