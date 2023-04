Antena 3 estrena esta noche ‘Heridas’ (22:45 horas), un intenso drama que aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad a través de las vivencias presentes y pasadas de sus dos protagonistas. En esta ocasión, Manuela viaja por la noche con la niña hasta Madrid mientras ensayan lo que dirán a partir de ahora: que son madre e hija y que la pequeña se llamará Paloma. Pero su llegada a Madrid no va a ser fácil, cuando Manuela descubre que le han robado la cartera con el dinero y las tarjetas. Llama a su hermana Alejandra, para pedir ayuda, pero ésta no contesta. Manuela se siente sola, es consciente del problema, sin papeles y sin dinero y con una niña que no es suya, parece que las opciones que les quedan son pocas… No obstante, Paloma se siente feliz, le gusta los cuidados de Manuela, que es lo más parecido a una madre que ha tenido hasta el momento. Y en el pueblo, Yolanda es interrogada por la policía, que no entiende cómo la pequeña andaba sola.

‘Supervivientes 2023’ regresa esta noche a Telecinco (22:00 horas). Tras la salvación anoche de Adara Molinero y Asraf Beno, los concursantes se unificarán en un único grupo para convivir en una nueva localización situada en Playa Pelícano. Una vez reunificados, los concursantes disputarán un juego de recompensa y otro de líder. Los ganadores de este último se convertirán en inmunes en las próximas nominaciones. Por otra parte, de los cuatro nominados que quedan tras la ceremonia de salvación del pasado martes –Yaiza, Arelys, Manuel Cortés y Raquel Arias-, el que menos votos haya obtenido para salvarse se convertirá en el séptimo expulsado de la edición. Antes de abandonar la convivencia, el expulsado tomará ‘La última palabra’, con la que podrá entregar una ventaja o lastre a uno de sus compañeros y pasará a vivir en la Playa de los Olvidados con Jaime Nava y Artur. Entre los tres se abrirá un voto de expulsión tras el cual uno de ellos regresará definitivamente a España. El resultado de esta votación, que realizarán los espectadores a través de la app de Mitele, se dará a conocer en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ del próximo domingo. Por su parte, La 1 de TVE emite este jueves el desenlace de ‘La Caza. Guadiana’ (22:10 horas). Alicia busca a Diego para pedirle ayuda: debe huir de Frontera del Guadiana. Sabe que la acusarán de cosas que no ha hecho. Su único delito es que tiene dinero negro que fue acumulando para escapar de Duarte y de Moisés. Y quiere que Diego huya con ella. Mientras, Sara vuelve a Frontera. Se ha lanzado una orden de búsqueda y captura contra la exsargento de la Guardia Civil pero no hay rastro de ella. Es un peligro. El cerco se estrecha sobre Alicia. El teniente Selva (Félix Gómez) la está persiguiendo cuando se escuchan dos disparos. El sonido de las detonaciones genera pánico y la gente corre de un lado a otro del puerto sin saber qué hacer. Alicia aprovecha la confusión para huir. Durante un fugaz momento, Selva ve quién ha hecho esos disparos y comprende que el objetivo de Sara no es detener a Alicia: busca venganza. Chanel visita La 1 para versionar a Ed Sheeran Posteriormente, ‘Cover night’ regresa a la noche de los jueves de La 1 de TVE (23:10 horas). Esta octava gala de un programa contará con la apertura de Chanel, que versionará un gran éxito de Ed Sheeran. A continuación, 11 nuevos concursantes tratarán de dar su mejor versión para intentar quedarse una de las cabinas. ‘Horizonte’ regresa esta noche (22:45 horas) a Cuatro. El programa presentado por Iker Jiménez abordará los disturbios producidos por el desalojo de un edificio ocupado en la localidad madrileña de Majadahonda y la nueva Ley de Vivienda junto a Daniel Esteve, fundador de la compañía Desokupa; José Jiménez Planelles, criminalista forense y especialista en Balística Forense; Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación; Juan Antonio Delgado, guardia civil y diputado del Parlamento andaluz; y la abogada Verónica Guerrero. Chicote, el rey del 'show' en laSexta laSexta recupera esta noche una entrega de ‘Pesadilla en la cocina’ (21:30 horas). El programa y Alberto Chicote llegan para rescatar, a su peculiar manera, restaurantes en problemas, a dignificar la profesión hostelera y a ayudar a dueños y empleados a recuperar la pasión y el buen hacer en sala y fogones. El chef mantiene los ingredientes básicos de la carta tradicional de ‘Pesadilla en la cocina’: tesón ante los nuevos retos, constancia a pesar de las difíciles situaciones de los restaurantes, exigencia ante los disparates culinarios de muchos cocineros y grandes dosis de paciencia. Todo aderezado con el carácter luchador, firme y perseverante de Chicote.