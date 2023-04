Hace ya un mes desde que Rafa Castaño se hizo con la enorme cantidad de 2,272 millones de euros como ganador del bote de 'Pasapalabra'. Desde entonces, el joven sevillano de 33 años ha estado luchando por recuperar un poco de su ansiado anonimato tras convertirse en uno de los rostros más famosos de la televisión, gracias a su participación en el popular concurso de Antena 3.

Su compañero en el programa, Orestes Barbero, también tuvo éxito al acumular más de 215,000 euros como premio. Con este dinero, Barbero disfrutó de un gran viaje por Tierra Santa, como reveló Levante-EMV en exclusiva esta pasada Semana Santa de 2023.

Ahora, Rafa Castaño ha vuelto a los titulares tras conceder una entrevista a la revista 'Pronto'. En ella, habla sobre su actual relación con Orestes, así como sobre varios aspectos de su vida privada. El hecho de que su relación con su anterior rival y amigo sea prácticamente inexistente ha llamado la atención del público. Además, su forma de gastar los millones de euros que ha ganado en 'Pasapalabra' ha generado gran conmoción.

En cuanto a su relación con Orestes, revela que es buena, aunque dice que no hablan mucho fuera de los platós. Además, asegura que no le debe nada: "¿Regalarle algo? Se ha llevado 220.000 euros; no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza".

Rafa Castaño ha comentado sobre el premio que ganó en 'Pasapalabra' y su forma de gastarlo. A pesar de que Hacienda se quedó con una parte del premio, Rafa no se ha dado grandes lujos. Antes de ganar, ya había declarado que usaría el dinero para ganar tranquilidad y trabajar sin presiones, evitando el estrés y los problemas de salud.

Según Rafa, no tiene interés en acumular lujos materiales y prefiere hacer cosas como "comprar libros, tumbarme y leérmelos", además de "comer y viajar". "No quiero un piso, ni un coche, ni lujos, porque no los necesito", dijo. Aunque esto puede sonar extraño, él lo encuentra muy sencillo y agradable, demostrando su modestia y sinceridad.