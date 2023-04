Críticas para Ana María Aldón. Desde su separación de Ortega Cano, a la tertuliana le están lloviendo los "haters". Especialmente en sus redes sociales, donde ha recibido numerosas críticas a cuenta de su último “look”. "No sé cómo siendo diseñadora no sabe que cada ropa es para una edad", señalan.

Nacida en Andalucía en 1979, Ana María Aldón es natural de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Saltó a la fama cuando se conoció su noviazgo con José Ortega Cano, con el que está casada. En 2020 participó en 'Supervivientes', siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia. Tanto, que acabó en segundo puesto. El vencedor de aquella edición, en la que también participaron, entre otros, Rocío Flores, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, fue Jorge Pérez.

En su última publicación, del fin de semana, Ana María Aldón posa con un vestido rojo adornado con unas conchas de almeja. "Hay gente que juzga, critica, calumnia, desprecian y se burlan de los demás. ¿Cuando llegan a sus casas no logran entender que sus vidas sean pura frustración, amargura y desesperación?", escribió la tertuliana.

Las críticas arreciaron desde un primer momento. "Yo no sé cómo siendo diseñadora no sabe que cada ropa es para una edad y con esa ropa me parece ridícula", "Era toda una señora, y se separan y vuelven a creer que tienen 20 años", "qué cambio han dado ella y su hija desde que ponían al torero verde", han señalado a través de las redes sociales.