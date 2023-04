'Supervivientes' es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

Por ello, se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de 'Supervivientes' es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

El formato de 'Supervivientes' es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Robo en 'Supervivientes'

Katerina (23 años) se ha convertido en la nueva expulsada definitiva de ‘Supervivientes 2023’. El pasado jueves, la audiencia decidió expulsarla y enviarla a Playa de los Olvidados. Desde entonces, ha estado conviviendo con Jaime Nava y Artur Dainese mientras se jugaban la expulsión definitiva. Hasta que este domingo, Ion Aramendi les ha comunicado que los espectadores han decidido que la modelo rusa tiene que poner fin a su concurso y regresar a España. Una expulsión que no ha estado exenta de polémica porque, unos minutos antes, el presentador ha tenido que echar la bronca a la concursante tras haber descubierto que ha robado.

Katerina se ha convertido en una de las protagonistas del programa porque se ha saltado las normas. Tal y como ha contado el presentador, ha robado comida a la organización. Las cámaras de seguridad del programa la han pillado robando comida hasta en dos ocasiones, algo que ella ha terminado reconociendo. Aunque primero se ha empezado a reír cuando Ion le ha dicho que habían descubierto su robo, después se ha puesto seria y ha dicho “lo he hecho dos veces”. Sobre cómo lo ha hecho, el presentador ha explicado que "aprovechaba que el cámara estaba haciendo entrevistas personales a Jaime y Artur para robar, lo hacían con premeditación y alevosía, han robado un montón de cosas”.

La reacciona de Jaime Nava y Artur Dainese al robo de Katerina

Sobre la expulsión, Katerina se ha emocionado mucho al saber que su aventura en ‘Supervivientes 2023’ ha terminado. "Me voy con un mal sabor de boca. Me gustaría dar las gracias por esta experiencia única, me voy llena de emoción por todas las experiencias”, ha comentado antes de abandonar la playa para poner fin a esta etapa.