La crítica de Monegal: Y Bárbara pregunta ¿quién se atreve a decir ‘no’ al mandamás?

En un momento dado, mientras la cámara nos ofrecía una foto antigua de Juan Carlos I, acodado en el balaustre de un balcón marino, se escuchó la voz de Bárbara lanzando esta pregunta: «Yo sé que pueden decir: ¿y por qué no dijiste ‘no’? Pero me gustaría ver a mucha gente en esta situación. Cuando tienes una carrera, cuando estás arriba, con el trabajo que te ha costado, dices: ¿qué hago? ¡Ese señor es el que manda aquí!».

¡Ahh! Esta serie documental que acaba de estrenar A-3 TV, ‘Una vida Bárbara’, esta construida con mucho ‘gancho’ televisivo. Siendo la biografía televisada de Bárbara Rey, por orden cronológico, es decir, partiendo de su nacimiento en Totana hace 73 años atrás, las incrustaciones y alusiones a su relación con Juan Carlos I son constantes desde el primer minuto. Es un sistema efectivo. Saben que en el caso de Bárbara, a la audiencia se la atrapa manteniendo constantemente el tono muscular de su regia relación. Tiene razón Bárbara Rey cuando dice: ¿cuántas se atreverían a decirle ‘no’ a quien era el mandamás de este país? Este documental fluye y entretiene mucho. A excepción de lo que contó sobre cómo su madre las maltrataba a ella y a su hermana, no hay grandes novedades –al menos en este primer capítulo– que no haya contado ya en 25 años de apariciones televisivas. Pero visto ahora todo esto sintetizado por ella misma, instruye a los amantes de esa gran panacea que consiste en transformar lo privado en un gran espectáculo público. Estoy de acuerdo en que Bárbara no es la ‘mala’ de esta película. A quien hay que pedir explicaciones es a Juan Carlos I por financiar con dinero público su furor braguetero. Como en el caso de Corinna.

Defenestrada de Mediaset por orden del nuevo presidente Borja Prado, en el imperio Atresmedia han visto en Bárbara una oportunidad de negocio televisivo. Le han montado en Atresplayer Premium la serie ficcionada ‘Cristo y Rey’, y ahora este documental en A-3, que ha sido el programa de más audiencia de la noche del miércoles. Y no han escatimado alguna pincelada con retranca. Nos ofrecieron un primer plano de un titular de prensa que advertía: «Bárbara Rey dice que Prado le robó material sensible». Este Prado era Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador de los negocios de Juan Carlos I y padre de Borja Prado. Un ‘souvenir’ que en Mediaset no habrá pasado inadvertido.