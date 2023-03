Carlos Jean está de estreno. El popular artista acaba de lanzar al mercado 'Hasta el cielo', un nuevo EP que contiene cinco temas creados para la banda sonora de la serie homónima de Netflix, estrenada el pasado 17 de marzo.

Se trata de la novena banda sonora en la que trabaja desde el año 2000, cuando colaboró con Nacho Mastretta para 'Asfalto'. Más recientemente, en 2022, ya trabajó con Daniel Calparsoro (director de la serie y película de 'Hasta el cielo') en la música de 'Operación Marea Negra'.

YOTELE ha charlado con el productor sobre este nuevo proyecto cuyo tema principal es 'Kriptonita', donde une su talento al de la puertorriqueña Villano Antillano. También ha trabajado junto al rapero Costa, a quien define como "un tío increíble", y con Goyo, "una cantante colombiana maravillosa". Bebe, Mala Rodríguez y Miguel Campello también figuran en el EP.

Acabas de presentar el EP que incluye los 5 temas de la banda sonora de la serie de Netflix 'Hasta el cielo'. ¿Cómo se gestó este proyecto?

La serie es fruto de la película del mismo nombre 'Hasta el cielo' y el proyecto se gestó en la pandemia. Llevo muchos años haciendo música de cine, aunque no me he prodigado en ello creo que no ha ido mal porque he tenido alguna que otra nominación a los Goya teniendo en cuenta que no he sido conocido como músico de banda sonora. Justo cuando llegó la pandemia tuve la suerte de que Daniel me planteara hacer la película 'Hasta el cielo' y yo vi ahí un camino maravilloso para poder emprender, retomar la música de cine y luego emprender un hito dentro de mi carrera que me parecía súper importante.

Al final creo que todos los músicos o todos los que tenemos un trabajo siempre queremos ir creciendo con el tiempo y para mí, sin duda alguna, lo más inspiracional que hay para un músico es hacer bandas sonoras. Y bueno, creo que he tenido suerte en los últimos dos o tres años, está yendo bastante bien y sobre todo me siento muy cómodo y muy afortunado por crear nuevos proyectos.

La verdad es que estoy muy contento porque estoy haciendo bastantes películas con Daniel, nos entendemos muy bien y él está cómodo. Tengo muchas ganas de seguir, y ahora mismo por ejemplo, estamos haciendo la nueva película de Luis Tosar, que se llama 'Todos los nombres de Dios'. Es una película maravillosa con un guión increíble.

El tema principal de la serie es 'Kriptonita', en el que te unes a la artista puertorriqueña Villano Antillano, una de las pioneras de la comunidad trans en el mundo de la música urbana en español. ¿Cómo es esta canción y qué has querido transmitir con ella? ¿Cómo ha sido trabajar con Villano Antillano?

La verdad es que esta canción es fruto de una base que yo tenía y en algún momento estaba en el punto de mira. Para mí el entrar dentro del mundo más latino y urbano creo que tenía que ser con otro tipo de vestidos, en este caso un vestido de música dance, una música que al final yo ando pinchando mucho y ando produciendo mucho, y había una escena que creo que venía al pelo. Empecé a hablar con Villano Antillano para ver cómo podíamos quedar y plasmarlo, fue chulísimo porque nos encontramos una noche aquí en Madrid con Bebe, nos metimos en el estudio, ella me pareció, buenísima a la hora de cómo trabajar, cómo escribía, y cómo, de repente, adaptaba cosas que tenía cómo o como ella estaba escuchando todo el rato la base en loop.

Y la verdad es que quedó un temazo muy divertido que me mola muchísimo. Lo que lo que ella quiere decir yo creo que es empoderamiento como ella siempre hace las canciones y además lo hace muy bien, con un talento y una manera de rapear, que es que es alucinante.

¿Qué recuerdo guardas de tu paso por 'El hormiguero'? ¿Tu colaboración terminó porque estaba previsto?

Es un recuerdo increíble. Creo que fueron 3 años maravillosos donde yo fui a ver a Jorge Salvador y a Pablo para que me llevaran de invitado y de repente me convertí en un colaborador, además al más puro estilo hormiguero. Conseguimos hacer una sección que eran muy hormiguero: una sección de creación, una sección en la que todo el rato estábamos creando canciones y así podía enseñar el proyecto a la gente. Todo destripado y enseñando desde cómo se graba un violín hasta cómo puedes hacer música con un monopatín, muchísimas cosas que al final te mantiene en constante alerta.

La verdad es que me dio un nivel de popularidad que a veces incluso me llegaba a agobiar, pero bueno, al final formaba parte de mi trabajo. Estaba haciendo lo que me gustaba en ese momento. Luego con el paso del tiempo creo que el crear una sección casi distinta cada semana o cada mes, su va cambiando y las ideas van cayendo y al final lo que me gusta es dedicarme a la música.

Entonces hubo un momento en el que dejamos de trabajar porque creo que había sido tan intenso lo que habíamos conseguido que seguir a ese nivel era muy complicado. Yo estoy súper agradecido por haberme dejado esa ventana para mostrar lo que para mí es la música bueno, yo creo que también para ellos, supongo que les gustó porque conseguimos una audiencia brutal. La verdad es que fue una experiencia bastante chula.

Yo soy músico, me gusta la música y no soy tan personaje de televisión, o sea, me gusta la televisión y me gusta poder explicar las cosas, pero no soy tan persona de televisión. Soy más músico y me gusta hacer música y me gusta pinchar y me gusta tocar y me gusta producir y me gusta hacer como estoy lo que estoy haciendo ahora bandas sonoras.

¿Volverías a colaborar en el programa o en otro de la productora 7 y acción?

Sí, por supuesto. Tengo una muy buena relación con Pablo, con Jorge Ventosa amigo mío y salimos de vez en cuando, y luego con todo el equipo que con Juan y Damián con Marron… Con toda la gente del equipo hay mucho cariño, o sea que por supuesto volvería, fue una época muy chula.

¿Cómo fue tu experiencia en 'Idol Kids' y trabajar con Isabel Pantoja? ¿Volverías a trabajar con ella y con Edurne?

También muy bien. La verdad es que trabajar con Isabel Pantoja, con Edurne y con Jesús, la verdad que fueron maravillosos a la hora de ayudar, a la hora de desarrollar ese personaje de jurado, de estar ahí con los peques cantando y haciendo que se introdujeran en el mundo de la música. Fue muy divertido, justo cuando iba a llegar la segunda temporada que no me llamaron, yo ya estaba empezando con lo del cine. Con la productora muy bien y lo mejor que es un sitio donde haces amigos como Edurne, fantástica, es una preciosidad de persona que además sobre y junto a Jesus te ayuda y hacen que todo sea fácil. Y la Pantoja, que es increíble.

Hace unos meses generaste un debate en la redes tras decir que Rosalía iba a ser, si no lo era ya, la artista más importante que había dado este país. ¿Te referías a artistas de nueva generación o a toda la historia reciente? ¿Crees que Rosalía va a ser más importante que en su momento figuras como Rocío Jurado?

Cuando yo hago ese comentario realmente es porque pienso que es una artista que tiene unas cualidades increíbles de comunicación al margen de las de la música, me parece que tiene muy buenas ideas, tiene una conexión perfecta con su público y sobre todo tiene algo muy importante, que es saber hacer transversal a nivel mundial lo que otras veces no se ha hecho.

Por eso para mí venía la palabra, porque definir importante es muy complicado, pero yo sí me mantengo en que creo que va a ser y si no es ya, de los y las artistas más potentes que ha dado este país. A los hechos me remito, hay revistas internacionales que son absolutamente neutras y que no tienen nada que ver en este debate que están metiendo discos de Rosalía, como como pues, por ejemplo, la revista Rolling Stones, meter como uno de los únicos discos más conceptuales de la historia de la música el disco de Rosalía creo que es un fenómeno.

Ha conseguido ser un fenómeno y no solo a base de conseguir canciones comerciales o no, o sea, es que también cuando te escuchas un disco de Rosalía hay detrás muchas cosas, hay mucha búsqueda, A mi no me gusta hacer rankings pero sin duda alguna está llegando muy lejos y está empezando. Todo lo contrario a un “One Hit Wonder”, o sea, no es una persona que haya llegado con un éxito nacional a todo el mundo, o sea, creo que es una persona que con un disco maravilloso que es el “El mal querer” y con otro disco que también es increíble “Motomami”, ha conseguido cosas maravillosas. Lo que está claro es que a mí me gusta mucho y cuando a mi me gusta algo mucho, lo defiendo.

También quería decir que hay artistas muy importantes dentro del LP que y ha sido todo un honor colaborar con Costa, un tio increíble, con Goyo, que es una cantante colombiana maravillosa, que es la canción que hemos hecho en “La Patrona del juego”, y además con Bebe “Parte por parte” que además estamos haciendo el disco suyo ahora. Y Villano Antillano por supuesto “Quisiera volverme buena con La Mala y El Bicho. Y por último con Miguel Campello, que es un crack.